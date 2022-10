Grêmio leva gol no fim e apenas empata com Londrina pela Série B

O Grêmio perdeu a chance de ficar ainda mais próximo do seu retorno à elite do futebol nacional. Com um gol sofrido aos 40 minutos do segundo tempo, o time gaúcho empatou por 1 a 1 com o Londrina na tarde deste sábado, no Estádio do Café, pela 34ª rodada da Série B.



O Grêmio abriu o marcador no primeiro tempo com Diego Souza, mas na segunda etapa teve uma atuação discreta, permitindo o empate do Londrina, com João Paulo cobrando pênalti. Com o empate, o time gaúcho soma 57 pontos, na segunda colocação, oito de vantagem do Sampaio Corrêa e do Sport, que estão, respectivamente, na quinta e sexta colocações.



O time de Renato Portaluppi segue com baixo retrospecto fora de casa. São apenas duas vitórias nesta Série B. A última aconteceu no dia 5 de agosto, pela 22ª rodada, quando venceu o Guarani, em Campinas, por 2 a 1. Com 47 pontos, o Londrina fica na nona colocação e está seis pontos atrás do Vasco, que abre a zona de acesso.



Com uma atuação segura, o Grêmio criou as melhores chances do primeiro tempo. Mas parou no goleiro Matheus Albino. Logo aos dois minutos, Lucas Leiva bateu de fora da área e exigiu grande defesa. O goleiro do Londrina voltou a trabalhar aos 16, quando espalmou cobrança de falta de Diego Souza.



A melhor chance gremista aconteceu aos 38 minutos. Biel recebeu de Thaciano na área, sozinho, mas bateu em cima do goleiro. No rebote, tentou de bicicleta e parou em Albino. O jogador, porém, estava impedido. Quando o Londrina equilibrou a partida e começava a atacar mais, o Grêmio conseguiu abrir o marcador. Aos 42 minutos, Thaciano recebeu de Bitello pela direita e cruzou para Diego Souza, de cabeça, mandar para as redes.



A partida caiu de produção no segundo tempo. O Grêmio administrou o resultado muito cedo e teve a vida facilitada pela baixa produção e criatividade do meio de campo do Londrina, que com pouco repertório, chegou poucas vezes ao gol do time gaúcho



Sem muitas chances criadas, o panorama da partida mudou aos 37 minutos. Foi quando o árbitro Wilton Pereira Sampaio assinalou pênalti para o Londrina, em toque de mão de Vilassanti em cabeçada de Douglas Coutinho. Isso depois de consultar o VAR. João Paulo bateu forte, no meio do gol, e empatou o jogo. O gol foi um castigo merecido ao Grêmio que recuou no segundo tempo e abdicou do ataque durante toda a etapa final.



O Grêmio volta a jogar no domingo (16) diante do Bahia, às 16h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O Londrina entra em campo na sexta-feira fora diante do CSA, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL, às 19h.