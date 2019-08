Grêmio recebe o Palmeiras de olho em vantagem na Libertadores

Três dias depois de se enfrentarem pelo Brasileirão, Grêmio e Palmeiras se encontrarão novamente. Mas, diferente do duelo anterior, no sábado, que teve praticamente só reservas e acabou com placar final de 1x1, o jogo desta terça-feira (19), é mais visado pelos dois times: é válido pela ida das quartas de final da Libertadores. A partida, em Porto Alegre, começa às 21h30.

Ontem, o treinador Renato Gaúcho mostrou à sua equipe vídeos do rival, além de fazer treino tático, com portões fechados, para ajustar os últimos detalhes.

A escalação deve ser com Paulo Victor, Leonardo, Geromel, Kannemann e Cortez; Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Jean Pyerre e Everton; André.

Apesar de não figurar entre os titulares, Diego Tardelli também está nos planos do técnico. A ideia é que ele atue o mais próximo possível da área e do gol rival.

“Quanto mais descansado e perto do gol do adversário, mais ele vai criar”, afirmou, em entrevista coletiva no último sábado. O camisa 9 é uma entrada recorrente no segundo tempo e fez gols importantes, como na vitória de 2x0 sobre o Libertad, na Arena, pelas oitavas.

Vencer, aliás, é uma das preocupações do Grêmio, assim como não ser vazado em casa.

“Um bom resultado seria não tomar gol. Claro que a gente tem que fazer gol, mas o mais importante neste jogo vai ser não tomar, tem o gol qualificado. Temos que prestar muita atenção, se não tomarmos gol e ganhar de 1x0 é um grande resultado. Assim, lá vão ter que sair, se fizermos um gol lá daí complica mais ainda. O mais importante é não tomar gol”, disse o centroavante André.

Do outro lado, Dudu é uma das principais armas do Palmeiras para balançar a rede. No empate do último fim de semana, foi ele quem abriu o placar, chegando a nove gols marcados na temporada. “Acho que a gente pode aproveitar os espaços que o Grêmio vai dar para a gente”, falou, ao fim da partida.

A escalação do Verdão terá Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Dudu, Zé Rafael (Willian) e Luiz Adriano.

Outros duelos

Nesta quarta-feira (20), LDU e Boca Juniors se enfrentam, às 19h15, no Equador, seguidos do Flamengo e Internacional, às 21h30, no Maracanã.

Na quinta-feira (21), River Plate e Cerro Porteño encerram os jogos de ida, às 19h15, na Argentina.