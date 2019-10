Grêmio tem três reforços de seleção e força máxima contra o Bahia

O jogo contra o Bahia, nesta quarta-feira (16), às 19h15, em Porto Alegre, é encarado pelo Grêmio não só como um confronto direto na briga pelo G6, mas também como ensaio geral para o duelo de volta da semifinal da Copa Libertadores, diante do Flamengo, na próxima quarta (23).

Com isso, o técnico Renato Gaúcho mandará a campo sua força máxima do momento, o que inclui os três jogadores que desfalcaram a equipe na goleada de 4x1 sobre o Atlético-MG porque estavam servindo suas seleções. Na partida seguinte, sábado (19), contra o Fortaleza, o treinador vai poupar jogadores.

O maior destaque é Everton, titular de Tite no empate do Brasil com a Nigéria por 1x1, domingo (13). O atacante foi substituído por Richarlison no intervalo. No empate anterior, contra Senegal, Cebolinha entrou em campo aos 14 minutos do segundo tempo.

O volante Matheus Henrique, que não jogou contra nos nigerianos e saiu do banco aos 23 do segundo tempo contra os senegaleses, também fica à disposição para atuar na Arena do Grêmio.

O outro reforço é o zagueiro Kannemann, que foi titular na goleada da Argentina sobre o Equador por 6x1, na Espanha, também domingo. Quatro dias antes, ele viu do banco sua seleção empatar com a Alemanha por 2x2, na casa do adversário.

Além do trio que estava convocado, o Grêmio terá o lateral direito Léo Moura e o atacante Diego Tardelli contra o Bahia. Os dois estavam sendo preservados para chegarem em boa forma física contra o Flamengo.

Assim, a escalação provável tem Paulo Victor; Léo Moura, Geromel, Kannemann e Cortez; Matheus Henrique, Maicon, Alisson, Luan e Everton; Tardelli. O clube informou que Geromel, Kannemann e Alisson não participaram do tradicional rachão de véspera de jogo realizado nesta terça, mas destacou que os três não têm nenhum problema físico. A atividade foi fechada à imprensa.

O meia Jean Pyerre, em recuperação de lesão muscular sofrida em setembro, e o lateral direito Leonardo, que só voltará a jogar em 2020, não enfrentarão o Bahia.