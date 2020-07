Greta promete doar mais de R$ 600 mil em combate à covid na Amazônia

(Foto: AFP)

A ativista sueca Greta Thunberg anunciou na tarde desta segunda-feira (20) que vai doar 100 mil euros (R$ 610.000 reais na cotação atual) para um projeto em combate ao coronavírus na Amazônia. Recentemente, Greta recebeu mais de R$ 6 milhões através do Prêmio Gulbenkian para a Humanidade, um projeto que integra a campanha SOS Amazônia, do movimento Fridays for Future.

Essa não é a primeira vez que ela e mobiliza em favor do Brasil contra o coronavírus. Em maio, ela fez uma campanha mundial em apoio à capital do Amazonas, Manaus, no combate ao coronavírus. Agora, o objetivo da atual doação é coletar insumos médicos e serviços de medicina à população que vive na Floresta Amazônica. Estima-se que mais de 10.000 indígenas contraíram o vírus Sars-CoV-2 até o início deste mês, segundo entidades de apoio à população amazônica.

O projeto Fridays for Future é um movimento popular iniciado em agosto de 2018 por Greta Thunberg. Na época, a ativista decidiu fazer greves todas as sextas-feiras até que as políticas suecas assegurassem a contenção do aquecimento em um nível seguro, bem abaixo dos 2° C, de acordo com o Acordo de Paris. As hashtags #FridaysForFuture e #Climatestrike se espalharam pelo mundo e muitos estudantes se uniram ao movimento.