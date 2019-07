Gretchen ganha papel em A Dona do Pedaço

Em A Dona do Pedaço, Gretchen vai dar vida à personagem Gina, uma dançarina que se envolve com Eusébio, personagem de Marco Nanini. Essa é a primeira vez em que a cantora vai ter um personagem fixo em novelas, sua aparição deve acontecer na quarta-feira (10).

Além de Marco Nanini, ela vai contracenar com Rosi Campos, Betty Faria, Tonico Pereira, Suely Franco e Ary Fontoura e apesar de serem grandes nomes veteranos das telenovelas, para Gretchen isso não é nem um pouco intimidante.

Em entrevista ao G1 a rainha dos memes da internet, contou que está muito tranquila para fazer o papel e que o período de preparação foi fundamental. Segundo ela o maior desafio é entrar no personagem já que é uma pessoa muito autêntica e não sabe fingir. "Sou uma pessoa muito autêntica, não sei muito fingir, nem decorar texto", afirma Gretchen para o G1.

Gretchen interpreta a Gina em A Dona do Pedaço (Foto: Globo/João Miguel Júnior)

No núcleo em que está alocada, Gretchen vai atuar com a atriz, Glamour Garcia que vive Britney, uma mulher trans. Na novela a transexualidade e a inserção de pessoas trans na sociedade, é um ponto bastante discutido. Para a dançarina essa liberdade que a novela tem para falar sobre esse assunto é uma conquista muito importante, na entrevista ela lembra do que pensou quando viu a personagem e da coincidência de contracenar com Glamour; "Nossa, essa filha bem que podia ser minha, né? Bem que eu podia ser mãe da Britney, ela é tão linda". E olha só que coincidência que a vida dá, eu vou contracenar com ela”, conta.