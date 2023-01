Gretchen revela que vai sair do Brasil após ser ameaçada por policiais

A dançarina e cantora Gretchen, de 63 anos, revelou aos seguidores que pretende sair do Brasil em breve após se envolver em uma confusão com policiais e vizinhos em Belém.

A artista reside no Pará com o marido, Esdras de Souza, 50, e constantemente expõe nas redes sociais as confusões com o vizinho que tem uma oficina de carro. Há alguns dias, ela expôs uma briga que policiais militares se envolveram e colocaram uma arma no rosto da famosa.

Com medo de ser atacada, Gretchen contou que pretende sair do país em breve. “De ontem pra hoje recebi direct de pessoas da polícia militar dizendo que tinha que descer o cacete em mim. Não printei porque fui burra, mas espero que eles continuem me mandando porque vou printar e postar aqui pra vocês verem”, disse.

Ela prosseguiu dizendo que ama o Pará, mas que não se sente segura no local. Gretchen também lamentou a situação, pois reformou a casa que comprou e escolheu Belém para passar o restante dos seus dias.

“Esse foi o lugar que escolhi pra envelhecer... Minha casa não é de aluguel, eu comprei, reformei e fiz tudo do jeitinho que queria. Estou muito triste porque o Pará é um dos lugares mais lindos do mundo, mas viver do jeito que estou vivendo aqui não dá", comentou.