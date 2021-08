Grey's Anatomy deixará Prime Video, Globoplay e Netflix

A série médica Grey's Anatomy deve sair da maioria dos serviços de streaming em breve. Atualmente disponível no Prime Video, da Amazon, na Globoplay e na Netflix, o seriado deve se tornar exclusivo do Star+, plataforma da Disney voltada ao público adulto.

A primeira saída será do Prime Video, em 15 de setembro. Netflix e Globoplay ainda não anunciaram a data, mas também devem remover a série do catálogo em breve. Outra série de sucesso no catálogo da Netflix, Outlander também deverá deixar a plataforma em breve para se tornar exclusiva do Star+. A trama de Claire e Jamie Fraser é exibida no Brasil pelo canal Star Premium (antes Fox) e no streamimg até então é exclusiva da Netflix.

As cinco temporadas de Outlander também deverão migrar da Netflix para o Star+ (divulgação)

A mudança faz parte da estratégia da Disney de tirar seus conteúdos dos serviços de streaming concorrentes. O objetivo é estimular assinaturas das plataformas Disney+ (com filmes e séries para o público infantil e "familiar") e Star+, que chegará ao Brasil em 31 de agosto.

O movimento reforça o que tem acontecido com diversas plataformas do ramo: Netflix e Prime Video também investem pesado em conteúdo próprio como atrativo para assinaturas, assim como a brasileira Globoplay. Embora tenham filmes e séries produzidos por outras empresas, todos os serviços focam nos chamados "exclusivos" para fidelizar os usuários.

A estreia da plataforma Star+ acontece no Brasil nesta terça-feira (31), com um catálogo de mais de 1300 títulos, entre filmes e séries de diversos estúdios. Serviço pretende ser a plataforma 'adulta' da Disney. O streaming reúne conteúdo das empresas que englobam a The Walt Disney Company, incluindo o Disney Television Studios, a FX, o 20th Century Studios, o Star Original Productions, a National Geographic Original Productions e mais, além do serviço de streaming de esportes ao vivo da ESPN.