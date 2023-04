Responsável por catapultar a popularidade de Grey's Anatomy no Brasil, o Canal Sony anunciou nesta quarta (5) que vai exibir em primeira mão a despedida de Ellen Pompeo da premiada série. Segundo o anúncio, o episódio será exibido em 11 de abril, às 21h.

Grey's Anatomy estreou em 2005, acompanhando as desventuras dos médicos e pacientes do hospital Grey Sloan Memorial. No Brasil, a série é transmitida pelo Star+ e pelo Canal Sony.