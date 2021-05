Grey's Anatomy é renovada para 18ª temporada

Grey's Anatomy foi renovada pela ABC para mais uma temporada, que será a 18ª do programa. No mesmo anúncio, a emissora confirmou que Ellen Pompeo, intérprete da Dra. Meredith Grey, também seguirá na série.

Station 19, derivado de Grey's Anatomy, também foi renovada para sua quinta temporada. Recentemente, o intérprete do Dr. Jackson Avery, Jesse Williams anunciou sua saída de Grey's Anatomy após 12 anos na série.

Iniciada em 2005, Grey's Anatomy acompanha a rotina de um grupo de médicos no hospital Grey Sloan Memorial. Criada por Shonda Rhimes, a série já teve mais de 360 episódios e é conhecida por matar personagens queridos do público em grandes tragédias. Até agora, a produção já mostrou a morte de médicos em tiroteios, atropelamentos, acidentes de avião, explosões de bombas, etc.

Grey's Anatomy está atualmente em sua 17ª temporada. No Brasil, a série é transmitida pelo Sony Channel e a Netflix tem 16 temporadas da produção.