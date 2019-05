Griezmann anuncia que deixará o Atlético de Madrid

O atacante Antoine Griezmann anunciou nesta terça-feira (14) que vai deixar o Atlético de Madrid após o fim desta temporada do futebol europeu. Por meio de um vídeo divulgado pelo clube espanhol no qual falou diretamente aos torcedores da equipe, o astro francês confirmou que está prestes a encerrar a sua trajetória com a camisa do time, pelo qual ele disputou 256 jogos e marcou 133 gols.



"Depois de falar com el Cholo (o técnico Diego Simeone), Miguel Ángel (maior acionista do clube) e com dirigentes, queria falar com vocês, atléticos, a torcida que sempre me deu muito carinho, para dizer que tomei a decisão de ir embora, de ver outras coisas, de ter outros desafios", revelou o jogador, que foi um dos principais nomes da seleção francesa na campanha do título mundial conquistado no ano passado, na Copa da Rússia.

Será o fim de uma passagem de cinco temporadas de Griezmann pelo Atlético. Neste período, o atacante conquistou três títulos pelo clube: um da Supercopa da Espanha, conquistado com vitória sobre o Real Madrid em 2014; um da Liga Europa, alcançada com triunfo sobre o Olympique de Marselha em 2018; e um da Supercopa da Europa, também conquistada no ano passado com outro triunfo sobre o rival Real."Foi difícil para mim tomar este caminho, mas é o que eu sinto e necessito, e quero agradecer a todo o carinho que me foi dado nestes cinco anos", destacou o francês. "Foram cinco anos incríveis, que eu aproveitei muito, neste clube ganhei minhas primeiras copas, meus primeiros troféus importantes. Foram momentos incríveis que eu sempre recordarei. Foram cinco anos em que eu dei tudo em campo, em que tentei ser um bom menino com todos e tentei dar muitas alegrias a todos os todos os torcedores... Muito obrigado por tudo. Os levo no coração", reforçou.O astro de 28 anos não revelou qual será o próximo time de sua carreira, assim como o clube de Madri também não informou qual será o destino do atleta, que em junho do ano passado havia acertado a renovação do seu contrato. Naquela ocasião, enquanto já estava na Rússia com a França para o Mundial, assinou compromisso para defender a equipe madrilenha até 2023 - o acordo anterior iria até 2022.Griezmann se tornou o segundo grande ídolo a anunciar a sua saída do Atlético em apenas uma semana. No último dia 7, o zagueiro uruguaio Diego Godín, capitão do time, confirmou, emocionado, que vai deixar o clube no fim desta temporada europeia, quando o seu contrato acaba. O jogador já tem um acerto firmado com a Inter de Milão. Contratado em 2010 junto ao Villarreal, o defensor irá embora após nove temporadas vestindo a camisa da equipe madrilenha.No próximo sábado, às 8 horas (de Brasília), o Atlético enfrenta o Levante, fora de casa, pela rodada final do Campeonato Espanhol. Essa deverá ser a última partida oficial de Griezmann pelo time dirigido por Simeone, que já assegurou o vice-campeonato nacional e não tem nenhum objetivo importante a buscar neste confronto.