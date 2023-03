Griezmann pode deixar seleção da França após Mbappé virar capitão

O atacante Kylian Mbappé foi eleito pelo técnico Didier Deschamps como o novo capitão da França. A escolha, porém, pode ter gerado uma crise nos bastidores da seleção.

Segundo a imprensa francesa, Antoine Griezmann estaria 'irritado' ao descobrir que foi deixado como segunda opção. Para piorar, a decisão do treinador foi divulgada no dia do aniversário do meia-atacante - ele completa 32 anos nesta terça-feira (21).

Na última década, a faixa de capitão da França esteve boa parte do tempo no braço do goleiro Hugo Lloris. Mas o jogador se aposentou da equipe após o vice-campeonato da Copa do Mundo do Catar, no fim do ano passado.

Com isso, Griezmann acreditava que seria o escolhido de Deschamps. O jogador do Atlético de Madrid veste a camisa da seleção desde 2014, e já disputou 117 partidas pela equipe, com 42 gols marcados. Ele foi peça fundamental nas campanhas da França, e conquistou o Mundial de 2018, na Rússia.

De acordo com o Le Figaro, o meia-atacante não escondeu sua insatisfação ao receber a notícia de que Mbappé foi quem recebeu a faixa de capitão. Deixado como segunda opção para a função, o camisa 7 estaria até cogitando a possibilidade de abandonar a equipe.

Oito anos mais novo, Mbappé defende os Bleus desde 2017. Ele participou de 66 jogos, e fez 36 gols. Também esteve na campanha que terminou com a conquista da Copa da Rússia.

"Kylian atende a todos os critérios para ter essa responsabilidade. Tanto dentro do campo quanto na convivência com o grupo, por ser um elemento um elemento aglutinador entre os jogadores", defendeu Didier Deschamps.

A França enfrenta a Holanda desta sexta-feira (24), às 16h45, pela primeira rodada das eliminatórias da Eurocopa. Será o primeiro jogo da seleção desde a derrota para a Argentina na final da Copa do Catar. Na próxima segunda (27), encara a Irlanda.