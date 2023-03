Gringo turco é sequestrado por técnica de enfermagem que seduziu pela internet

Um turco, identificado com Vedat Gõze, de 27 anos, foi mantido em cárcere privado, dopado e roubado por uma técnica de enfermagem da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Gina Sereno, de 43, foi detida nesta quinta-feira (30), em Vicente Pires.

De acordo com a coluna Na Mira, do site Metrópoles, os dois se conheceram pelas redes sociais e o turco alegou que tinha gostado da brasileira e queria um relacionamento sério. A técnica de enfermagem comprou a passagem para que Gõze viajasse ao Distrito Federal.

Após cinco dias na casa da "namorada", o turco percebeu um comportamento estranho da brasileira e decidiu voltar para o país de origem, terminando o relacionamento com a mulher.

Entretanto, Gina alegou na delegacia que a desistência do jovem com o namoro a deixou bem abalada psicologicamente, tomando a iniciativa de deixá-lo preso em sua casa, além das agressões físicas. A técnica de enfermagem guardou o passaporte, o chip do celular do estrangeiro, proibindo qualquer tipo de conversa com a família em horários que ela não estivesse em casa.

O turco só conseguiu sair do apartamento após fugir e pedir ajuda à síndica do residencial. Dias antes, os vizinhos já tinham percebido que um homem estrangeiro estava sendo agredido no apartamento e ligaram para a Polícia Militar. No local, militares do 17º Batalhão da PM conversaram com a proprietária da casa, que alegou não iria deixar o turco sair da residência.

Todos foram levados para a 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires), que investiga o caso. A vítima foi levada para a Embaixada da Turquia, enquanto a servidora assinou termo circunstanciado e foi liberada.