Gripário dos Barris será reaberto após aumento de casos de covid em Salvador

O gripário dos Barris e o Hospital Sagrada Família, em Mont Serrat, serão reabertos para atendimento aos doentes de covid-19. A decisão foi anunciada nesta terça-feira (29) pela prefeitura de Salvador, após a elevação do número de casos confirmados da doença na capital. A data de retorno de funcionamento do gripário ainda não está definida, mas a administração municipal informou que será o rápido possível. Já o hospital começará a funcionar no sábado (03).

A unidade situada nos Barris tem 20 leitos de enfermaria e quatro salas vermelhas [para pacientes mais graves aguardarem regulação para hospitais], e foi uma das estruturas com maior movimento durante os picos da pandemia.

O aumento no número de casos de covid-19 em Salvador já vinha sendo apontado como uma possibilidade por médicos e outras autoridades de saúde, por conta das aglomerações típicas do fim do ano e do Verão. Nas primeiras semanas de novembro, cerca de 55% dos testes realizados nas unidades municipais de saúde de Salvador davam positivo para a doença. Nos últimos dias, o percentual caiu para 45%, ainda assim, preocupa e a prefeitura monitora a situação para tomar as medidas sanitárias que sejam necessárias.

O secretário municipal de Saúde, Décio Martins, contou que a prefeitura incentiva o uso de máscaras para quem teve sintomas gripais ou teve contato com pessoas doentes; além de gestantes, idosos e pessoas com comorbidade. A reabertura do gripário dos Barris é mais uma tentativa de frear o avanço da doença.

Essas unidades foram criadas na gestão do ex-prefeito ACM Neto para atender especificamente pacientes com sintomas gripais. Ao todo, são seis, mas todos estão desativados nesse momento.

“Estamos incentivando o uso de máscaras, ampliamos os pontos de vacinação, voltamos com o drive thru e abrimos mais locais para testagem. Além disso, vamos reabrir o gripário dos Barris. Estamos avaliando quando isso será feito, mas esperamos que em breve. A unidade tem 20 leitos de enfermaria e quatro salas vermelhas. Vamos retornar com essa mesma estrutura”, afirmou Martins.

Salvador tem 1.355 casos ativos de coronavírus. Na semana passada eram 1.575 pacientes com a doença. O secretário destacou que no sábado (26), cerca de 6 mil pessoas procuraram os postos de vacinação em Salvador. No sábado anterior, foram 11,5 mil aplicações. A queda na imunização preocupa o gestor. “Vimos que a maioria estava buscando a quarta dose. No sábado, passei pelo 5º Centro de Saúde e não havia ninguém se vacinando, não tinha fila. É importante que as pessoas se vacinem o quanto antes”, frisou.

Festival Virada

A prefeitura também está avaliando a realização do Festival Virada. Com cinco dias de festa, 36 atrações e expectativa de público de 2 milhões de pessoas, o evento é uma das principais festas do calendário da cidade. O prefeito Bruno Reis (UB) disse ontem que por enquanto a festa está mantida.

“Estamos avaliando dia a dia o avanço da pandemia e adotando medidas. Neste momento, as medidas que eram necessárias foram adotadas e vamos seguir avaliando o quadro da pandemia em nossa cidade”, disse.

A taxa de ocupação dos leitos clínicos pediátricos, que na semana passada alcançou 100% na Bahia e em Salvador, está em 90% no começo dessa semana. Os leitos clínicos adultos da capital atingiram 88% de ocupação, a UTI adulta 85% e a UTI pediátrica 47%.

Em toda a Bahia, apenas 47% do público concluiu o ciclo vacinal, com as duas doses obrigatórias e as duas doses de reforço. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde (Sesab), das 1,4 milhão de crianças de 5 a 11 anos no estado, cerca de 50% tomaram as duas doses obrigatórias. Entre aqueles que tem 3 e 4 anos (410 mil) apenas 6% receberam as duas doses. Já a imunização de bebês, que começou há duas semanas, a D1 não alcançou nem 1% do público.

Nesta terça-feira (29), um novo ponto de testagem para covid-19 foi aberto pela prefeitura, no fim de linha de Brotas. A tenda está oferecendo até 300 exames por dia aos usuários que apresentarem sintomas para a doença e funciona durante toda a semana a partir das 8h até finalizar o quantitativo de testes disponíveis.

Além do novo ponto, também são ofertados diariamente, 300 testes na tenda da UPA Barris e no Pronto Atendimento (PA) Maria Conceição Imbassahy, no bairro do Pau Miúdo. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, desde o início da campanha, que começou na sexta-feira (18), foram realizados 3.075 exames, com 1.727 positivados.

Decreto sobre máscaras

A prefeitura de Salvador vai acatar o decreto estadual publicado ontem e que determina o uso obrigatório de máscaras em diversos lugares no estado. A informação foi confirmada pelo titular da Secretaria Municipal da Saúde de Salvador (SMS), Décio Martins.

"Entendemos que todas as medidas adotadas para conter o avanço do vírus são importantes e a prefeitura de Salvador vai atender a todas a medidas do decreto", afirmou o secretário em entrevista à TV Bahia. Atualmente, Salvador tem 1.355 casos ativos de covid.

O secretário aproveitou a entrevista na TV para fazer um apelo à população para que complete o ciclo vacinal. No próximo sábado (3), haverá outro mutirão de vacinação em Salvador.

Onde fazer testes para covid-19 de graça:

Centro Histórico

UBS 19º CS Pelourinho - Avenida J.J. Seabra, 147 - Pelourinho

UBS Santo Antonio - Praça dos Quinze Mistérios, 238 - Santo Antonio

Liberdade

Tenda - Pau Miúdo - Ao lado da UBS Maria da Conceição Santiago Imbassay, Rua Marques de Marica, 39 - Pau Miudo.

São Caetano / Valéria

USF Jaqueira do Carneiro - Rua Direta Da Jaqueira sn, Largo do Retiro;

USF Lagoa da Paixão - R. Morada da Lagoa, 889 - Nova Brasília de Valéria;

Brotas

USF Candeal Pequeno - Rua 18 de agosto, s/n - Candeal Pequeno

UBS Mário Andréa – 14º CS - Rua Fortunato Benjamin Saback, s/n - Sete Portas

Barra / Rio Vermelho

Tenda - UPA Barris - Praça João Mangabeira Rótula, Av. Vale dos Barris, s/n – Barris

USF Ivone Silveira - Calabar Avenida Maria Pinto, s/ no - Calabar

Boca do Rio

UBS César de Araújo - Rua Manoel Quaresma, 08 - Boca do Rio

Itapuã

USF Parque São Cristóvão - R. Santa Rita da Ceasa, s/n°

USF Vila Verde - Avenida Aliomar Baleeiro, s/n° - Km 12,5

USF CEASA I e II - Estrada das Pedreiras s/n° - CEASA

USF São Cristóvão - Rua São Francisco s/no, conjunto habitacional de São Cristóvão

LUSF KM 17 - Rua Edmundo Spinola s/no - Km 17 - Itapuã

USF Alto do Coqueirinho - Praça Sergio Brito, s/n Salvador - BA, 41615-260

Cabula/ Beirú

UBS Calabetão - Rua Clériston Andrade - Calabetão

USF Calabetão - Rua Aliança, 10 - Calabetão

USF Professor Guilherme Rodrigues (Arenoso) - Rua Barão de Mauá, s/n - Arenoso

USF Alto da Cachoeirinha - Estrada da Cachoeirinha, s/n - Cabula VI

USF Resgate - Rua das Gaivotas, 82 - Resgate

USF Mata Escura - Rua Cardeal Brandão Vilela, s/n - Mata Escura

UBS Eunisio Teixeira - Rua Jurucutus, s/n - Saboeiro

USF Doron - Rua Fernando de São Paulo, s/n - Doron

UBS Rodrigo Argolo - Rua Pernambuco, s/n - Tancredo Neves

USF Professor Humberto Castro Lima - Rua Thomaz Gonzaga, s/n - Pernambués

USF Saramandaia - Rua da Horta, s/n - Saramandaia

USF Arraial do Retiro - Rua Soares Filho, s/n - Arraial do Retiro

USF Barreiras - Rua Fernando Pedreira, s/n - Barreiras

USF Padre Maurício Abel (São Gonçalo) - Tv. Santinha, s/n - São Gonçalo do Retiro

USF Raimundo Agripino (Sussuarana) - Av. Ulysses Guimarães - Sussuarana

UBS Arenoso - Rua do Comércio, s/n – Arenoso

Pau da Lima

USF Canabrava - Rua Artêmio Castro Valente, s/n - Canabrava

UBS Canabrava - Rua Bem-Te-Vi, s/n - Canabrava

USF Gal Costa - Av. Gal Costa, s/n - São Marcos

USF Vila Canária - Rua Cel. Nilton Sá, s/n - Vila Canária

Subúrbio Ferroviário

USF Colinas de Periperi - Rua do Roxinho, 19-37 - Periperi

USF Rio Sena - Rua do Lírio no 339 - Rio Sena

USF Vila Fraternidade - Rua José do Patrocínio, s/n - Fazenda Coutos

USF Bate Coração - Rua Juracy Magalhães - Paripe (Bate Coração)

Cajazeiras