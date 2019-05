Grupo 5 a Seco faz show de despedida no Pelourinho neste domingo (19)

Após dez anos, três discos e centenas de shows pelo Brasil, a banda paulista 5 a Seco anunciou que fará uma pausa na carreira por tempo indeterminado. A despedida do público de Salvador acontece neste domingo (19), quando o grupo apresenta a turnê comemorativa de dez anos que vai rodar pelo Brasil até agosto. O show acontece no Largo Tereza Batista, no Pelourinho, às 18h, e terá abertura do cantor baiano Edu.

"É Recife, Fortaleza e Salvador, nós estamos indo mesmo. Bora?", convidou, no Facebook, o grupo formado por Leo Bianchini, Tó Brandileone, Pedro Altério, Pedro Viáfora e Vinícius Calderoni. Na mesma rede social, o 5 a Seco postou um texto, há um mês, justificando a decisão que pegou os fãs de surpresa.

"Nada disso tem a ver com qualquer tipo de desgaste, muito ao contrário: é só o amor e o respeito coletivo que demonstra que esse é um momento importante para cada um de nós articular elementos importantes do próprio caminho, para que a nossa força coletiva siga brilhando firme e forte por um futuro bem amplo e duradouro", diz um trecho do comunicado.

Serviço

O quê: Show 5 a Seco 10 Anos (turnê de despedida)

Onde: Largo Tereza Batista (Pelourinho)

Quando: Domingo (19)

Horário: 18h (abertura dos portões às 17h)

Classificação indicativa: 18 anos

Ingressos: R$ 60 | R$ 30

Vendas: no site do Sympla e na loja Soul Dila do Shopping Barra e Salvador Shopping

Clube Correio: 20% de desconto no Sympla