Grupo Americanas deve mais de R$ 400 milhões a grandes empresas de chocolate

A lista de credores do Grupo Americanas entregue à Justiça do Rio de Janeiro revelou uma dívida superior a R$ 400 milhões com as principais marcas de chocolate em circulação no Brasil.

A principal credora no setor é a Nestlé Brasil, cujo valor em aberto é de aproximadamente R$ 259,3 milhões. Em seguida aparecem a Mondelez Brasil (R$ 93 milhões); Mars (R$ 19,9 milhões), Hershey (R$ 16,7 milhões), Ferrero do Brasil (R$ 14,8 milhões) e Arcor (R$ 5,2 milhões).

Também integra a lista a Chocolates Garoto. O valor a receber, no entanto, é de apenas R$ 105, 76.

Principal empresa do grupo, as Lojas Americanas se transformaram, ao longo dos anos, em uma das principais lojas de departamento com comercialização de chocolates no Brasil, sobretudo na Páscoa.

Entenda o caso

Em 11 de janeiro, o grupo que o seu presidente, Sérgio Rial, e o diretor de relações com investidores, André Covre, decidiram deixar os cargos. O movimento ocorreu após a companhia detectar inconsistências em lançamentos contábeis estimadas em R$ 20 bilhões. Os executivos haviam tomado posse das posições na varejista há menos de 10 dias.

Após o anúncio, a empresa entrou com um pedido de recuperação judicial alegando mais de R$ 40 bilhões em dívidas.

A empresa foi excluída de 14 índices do mercado financeiro, inclusive do Índice Ibovespa, e está sob investigações na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) por suposta fraude contábil.