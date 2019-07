Grupo amplia pesquisa sobre melhor terapia para curar câncer

O Grupo Fleury, que opera na Bahia por meio da marca Diagnosson a +, vai ampliar os estudos científicos sobre o teste genômico Oncotype DX, que permite detalhar o risco de agressividade do câncer mamário e assim possibilitar uma previsão sobre a resposta do tumor aos tratamentos disponíveis. Assim, a equipe médica tem mais segurança para decidir e indicar a melhor terapia para cada paciente.

A expansão é baseada nos resultados da primeira rodada de pesquisa, que gerou uma economia de R$ 420 mil ao Centro de Referência de Saúde da Mulher – Hospital Pérola Byington, ao reduzir em quase 70% a indicação de quimioterapia para pacientes diagnosticadas na fase inicial de câncer de mama. A pesquisa realizada pela parceria entre o Grupo Fleury e Hospital Pérola Byington – localizado em São Paulo - teve como universo 111 mulheres, das quais 109 tinham indicação de quimioterapia por critérios clínicos. Todas elas foram submetidas ao teste Oncotype DX e houve, então, redução do número de indicações de quimioterapia em 69,7% das pacientes (76 das 109).

Ao invés da quimioterapia, essas mulheres estão sendo tratadas agora com hormonioterapia e, algumas delas, com radioterapia. O exame com a tecnologia Oncotype DX está disponível em Salvador.

Pioneirismo - Esta foi a primeira pesquisa com a aplicação desta tecnologia realizada com dados da população brasileira. O trabalho, também o primeiro feito em parceria do Grupo Fleury com uma instituição de saúde da rede pública, recebeu o prêmio Jorge Marsillac durante o XXII Congresso Brasileiro de Mastologia, no Rio de Janeiro.

Agora, o mesmo trabalho será replicado em mais duas unidades hospitalares: : a Santa Casa de São Paulo e o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (ICESP). A tecnologia, distribuída pelo Grupo Fleury no Brasil, foi desenvolvida pela norte-americana Genomic Health.





Parceira para incrementar turismo de eventos em Sauípe

A Zum Brazil – empresa de origem baiana que atua no mercado de eventos corporativos nacionais e internacionais – vai fortalecer sua parceira com a Aviva, organização proprietária do Complexo de Sauípe do Rio Quente Resorts. No próximo dia 24, as duas empresas estarão juntas em coquetel no restaurante Amado , quando a Aviva vai anunciar novos investimentos na infraestrutura em Sauípe. O objetivo da parceria é o de aumentar a demanda de grandes eventos para o complexo, a exemplo de congressos, seminários e feiras. “Temos orgulho de ser uma empresa baiana e acreditamos na vocação do estado para voltar a sediar os principais e maiores eventos do País”, afirma Tuca Zamaroni, diretora da Zum Brazil Eventos, que tem sedes também em Miami (EUA) e São Paulo (SP).

“A nossa empresa nasceu há 19 anos, junto com a Costa do Sauípe, onde já realizamos grandes eventos para empresas nacionais e internacionais. Esta parceria com a Aviva é resultado da nossa trajetória no mercado, como fomentadora do turismo de negócios no Brasil”, acrescenta. “Em 2018 realizamos mais de 60 eventos na Costa do Sauípe e deveremos receber aproximadamente 75 neste ano, dos mais diversos segmentos como convenções farmacêuticas, indústria do varejo, educacional e também congressos. Temos potencial para a realização de um número ainda maior´´. conta Heber Garrido, Diretor de Experiência Marketing e Vendas da Aviva.

Ao todo, Sauípe possui 40 salas moduláveis – a maior delas com capacidade para até 1,2 mil pessoas, em formato auditório. São 6.300 m² para receber, com expertise, convenções, seminários, jantares, casamentos, festas de confraternização e grandes shows. Há anda a Arena Sauípe, com mais de 5.000 m² de área construída e capacidade para receber mais de 3 mil pessoas em auditório e 6 mil pessoas em pé.





FIQUE POR DENTRO



Software - Salvador será palco, depois de amanhã, da sétima edição do TecnoSpeed On the Road, evento itinerante e gratuito que reúne empresários de TI para debater sobre as principais dificuldades das software houses e conhecer soluções inovadoras para o crescimento das empresas. Esta edição do evento será realizada em parceria com a ASSESPRO-BA – Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação Regional Bahia, entidade que tem a missão de fazer do Estado da Bahia o mais importante fornecedor de software e serviços de informática do país, propondo e defendendo medidas de apoio e incentivo às empresas associadas. A palestrante do evento será Beatrice Cardoso, Gerente de Estratégia da TecnoSpeed.



Centro de convenções- Com uma apresentação da Orquestra Neojiba, a Prefeitura Municipal de Mata de São João inaugura nesta sexta (12/7) a partir da 17 horas, o Centro de Convenções da Praia do Forte. O equipamento tem capacidade para 560 pessoas sentadas no salão principal, além de mais duas salas anexas para 100 pessoas cada. É fruto de um investimento de R$ 3 milhões. Segundo a prefeitura, o espaço é uma tentativa de aumentar o turismo de eventos no balneário, diminuindo a sazonalidade típica dos destinos de sol e praia.

Segurança - A DuPont realiza, no próximo dia 25, o Workshop DuPont – “Quando o assunto é segurança, ser bom não é suficiente. Tem que ser o melhor”. O objetivo é mostrar novas tecnologias de proteção ao trabalhador não contemplados dentro das obrigações mínimas legais. “Existe uma grande diferença entre estar dentro das regras e estar bem protegido. Conhecer mais sobre proteção química, térmica e mecânica, e ir além do mínimo exigido em norma são essenciais para uma segurança mais próxima da perfeição”, afirma Etore Frederici, DuPont Personal Protection Commercial Leader para América Latina.



Ação social - O Dia da Caridade, celebrado em 19 de julho, é fonte de inspiração para uma ação de arrecadação de donativos para o abrigo de idosos Casa de Repouso Bom Jesus, durante todo o mês de julho, no Shopping Center Lapa. Até dia 31, no horário de funcionamento do empreendimento, os visitantes podem fazer doações de roupas, lençóis, fraldas geriátricas, alimentos não perecíveis e materiais de higiene pessoal na Central de Atendimento ou na caixa de arrecadação, no corredor da Riachuelo, no piso L3.



Target - A Nivea está com uma nova campanha no ar, a ``Se colocando na sua pele´´. O diferencial é que se trata de uma campanha exclusiva para consumidoras nordestinas. A campanha entra na TV aberta – com um filme de 30 segundos – e contará com spots de rádio veiculados nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe e nas cidades de São Luís (MA) e Teresina (PI). A ideia é reforçar as vendas do produtos da linha Nivea Azul gerando uma identificação da marca com as consumidoras a partir da valorização do orgulho de ser nordestina.



Alimentos - Diz o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa): ``De 2016 para 2017, o número de registros de defensivos passou de 277 para 405, segundo dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. No mesmo período, o valor total das vendas de ingredientes ativos no país caiu de 541.861,09 toneladas para 539.944,95 toneladas, de acordo com o Boletim Anual de Produção, Importação, Exportação e Vendas de Agrotóxicos no Brasil, elaborado pelo Ibama.´´