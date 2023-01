Grupo apresenta espetáculo infantil gratuito em Cajaziras e Paripe

O Coletivo Duo, criado há 13 anos, terá um ano repleto de atividades, com a apresentação de cinco espetáculos em 2023, além de atividades formativas de artes. O grupo vai passar por Salvador, além de cidades da Chapada Diamantina e na região Sul do estado, assim como no sertão baiano.

Neste sábado (14), a Praça João Martins, Paripe, em Salvador, recebe o espetáculo infantil O Barão nas Árvores, às 16h. No domingo, os moradores de Cajazeiras vão poder assistir à mesma peça na Praça Reginaldo Ribeiro de Souza, no mesmo horário.

O Barão das Árvores é um solo do ator Marcos Lopes, inspirado na obra homônima de Ítalo Calvino (2018) e trata da proteção do meio ambiente. A obra foi indicada ao Prêmio Braskem, nas categorias Melhor ator e Melhor espetáculo infantojuvenil.

O Duo foi fundado em 2010 por Saulus Castro e Jonatan Amorim e, atualmente, é composto pelos por Saulus Castro, Marcos Lopes, Israel Barretto e Denisson Palumbo. Em 2023, serão apresentadas durante o ano as montagens O Barão das Árvores; Em Busca da Ilha Desconhecida, Jonas: Dentro do Grande Peixe; Memórias do Fogo e a mais recente produção, O Caminho dos Mascates.

Em breve, o coletivo Duo vai realizar oficinas de teatro coordenadas e ministradas pelo ator e diretor Antônio Fábio. Haverá também atividades em escolas públicas da Bahia, coordenadas por Poliana Bicalho, para aproximar jovens e adolescentes da multilinguagem que forma o grupo - teatro, literatura, poesia, cordel e música.

Saulus Castro diz que essa passagem do Duo pelo interior da Bahia vai mobilizar 30 profissionais da cultura. "Para um coletivo artístico, para a economia, para os públicos, é imprescindível este apoio financeiro que estamos tendo do Edital Setorial de Teatro, pois através dele fomentamos e difundimos nosso repertório, trabalhos que têm na constância e continuidade seu modo de produzir e fazer sentido”, afirma o artista.

O projeto Coletivo Duo 13 Anos, que inclui essa turnê do grupo pelo interior, tem apoio financeiro do Estado da Bahia, por meio do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda, Fundação Cultural e Secretaria de Cultura.

Serviço



O Barão Nas Árvores

Artista: Coletivo Duo

Data: Sábado e domingo (dias 14 e 15 de janeiro), 16h

Local: Praça João Martins (Paripe), dia 14. Praça Reginaldo Ribeiro de Souza (Cajazeiras), dia 15

Grátis