Grupo ateia fogo em objetos e bloqueia trânsito na Avenida Paralela

Os motoristas que passaram pela Avenida Paralela nesta segunda-feira (6) enfrentaram um grande congestionamento. Segundo a Transalvador, um grupo de manifestantes queimou objetos na pista e interrompeu a passagem de veículos no sentido Aeroporto.

Os manifestantes protestaram pela morte de um morador da região. O órgão de trânsito não deu detalhes da ocorrência.

Por conta do bloqueio, quilômetros de congestionamento foram gerados, deixando o trânsito intenso nas avenidas Orlando Gomes e Otávio Mangabeira. O Corpo de bombeiros esteve no local, apagou o fogo e liberou a via por volta das 20h.