Grupo Barlavento celebra uma década com show no Café-Teatro Rubi

O samba de roda vai tomar conta do Café-Teatro Rubi neste fim de semana. É que o grupo Barlavento escolheu o local para fazer o show comemorativo dos seus 10 anos de carreira. Com participação especial do cantor e compositor Roque Ferreira, o Barlavento apresenta o show Quebramar, baseado no terceiro e mais recente disco do grupo.

Lançado em outubro, o trabalho reúne quatro canções inéditas, compostas especialmente por Roque Ferreira: Sereno Molhado, Lua Nova de Mutá (em parceria com Davizinho de Mutá e Hamilton Reis), Festa de Rua e Quebramar. Não ficarão de fora músicas que marcaram a trajetória do grupo desde o primeiro CD Barravento, o Vatapá da Veia.

“É um show que representa a trajetória de um trabalho fincado no autêntico samba de roda do Recôncavo baiano, a marca maior do Barlavento. Será uma bela noite de festa e alegria com a autêntica cultura musical da Bahia”, antecipa o músico Hamilton Reis (voz e violão). Fundado por ele e pelo vocalista Davizinho de Mutá, o Barlavento tem ainda Henrique Santos (congas e vocal) e neste show conta com a parceria de Jorge de Dudu (timbau e vocais) e Kleber Aguiar (direção musical e violão).

Serviço: Café-Teatro Rubi (Campo Grande). Hoje e amanhã, às 20h30. Ingressos: R$ 50 (valor único). Vendas na bilheteria do local.