Grupo Botequim faz a última roda de samba do ano

Depois de três rodas de samba seguidas com casa lotada no Pátio da Igreja do Santo Antônio, o Grupo Botequim estende o clima de celebração para mais um encontro com seu público fiel. Desta vez será na Casa da Mãe, no Rio Vermelho, neste sábado (18), a partir das 21h. Couvert: R$ 15 reais

"O retorno das nossas rodas tem sido um momento incrível para o Grupo Botequim. A galera tem comparecido em peso, e é bonito demais ver o samba mobilizando tanta gente", comenta Roberto Ribeiro, cavaquinista e um dos fundadores do grupo. Essa será a última roda de samba do Grupo Botequim em 2021.

O Grupo Botequim é formado por Roberto Ribeiro (cavaco e voz), Pedrão (violão e voz), Tito Fukunaga (flauta e percussão), Mestre Bira (surdo), Lalá Evangelista (percussão) e Washington Rodrigues (Violão 7 cordas).