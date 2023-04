Grupo Botequim faz roda de samba no Pátio da Igreja nesta sexta (14)

A roda de samba mais popular de Salvador volta a acontecer nesta sexta-feira (14), às 21h, no Pátio da Igreja do Santo Antônio Além do Carmo. Tendo no comando o veterano e aplaudido Grupo Botequim, o evento promete aquecer os corações do público sempre fiel com o melhor do samba tradicional da Bahia e do Brasil. Ingressos à venda no Sympla.

Quem topar o convite para suar a camisa vai deixar fluir o samba no pé ao som de um repertório selecionado de grandes clássicos de nomes como Batatinha, Roque Ferreira, Edil Pacheco, Riachão, Nelson Rufino, Walmir Lima, e também canções celebradas de nomes como Cartola, Nelson Cavaquinho, Paulinho da Viola, Noel Rosa e Adoniran Barbosa. Ainda tem as canções autorais do grupo, algumas delas reunidas no CD autoral, Festa no Botequim.

Símbolo de resistência e afirmação do samba na Bahia, o Grupo Botequim carrega a feliz marca de ter sido o responsável pela ampliação da vivência em torno do gênero musical na cidade de Salvador. Com 16 anos de estrada, o Botequim apresenta um trabalho autoral consolidado, sendo reconhecido nacionalmente pelo trabalho de pesquisa sobre o samba tradicional de todas as regiões do país.

São promovidas pelo Grupo Botequim as rodas de samba mais concorridas, badaladas e respeitadas da cidade, sempre com participações especiais e frequentadas por artistas e músicos da cena cultural baiana.