Grupo Botequim retorna ao Santo Antônio para festejar 15 anos de carreira

O Pátio da Igreja do Santo Antônio Além do Carmo abre seus portões nesta sexta-feira (15), às 21h, para a roda de samba que o Grupo Botequim faz no seu primeiro evento com público desde o início da pandemia. A festa acontece com venda limitada de ingressos (R$ 20, no Sympla) e com exigência de cartão de vacinação com ao menos a primeira dose). O motivo é o melhor: o grupo está completando 15 anos.

“O desejo de reencontrar o nosso público é muito grande. Vínhamos acompanhando os decretos com a intenção de fazer essa roda presencial comemorativa, e estamos muito felizes e ansiosos por esse momento. Seremos cuidadosos no atendimento a todos os protocolos de segurança porque todo esforço é válido para olharmos no olho da galera e tocar para quem curte nosso trabalho novamente”, comenta Roberto Ribeiro, cavaquinista e um dos fundadores do Botequim.

No repertório do show o grupo apresenta canções autorais e revisita clássicos na voz de Cartola, Noel Rosa, Dona Yvone Lara, Batatinha, Edil Pacheco, Riachão e Nelson Rufino. A banda leva para a roda sambas inéditos compostos durante a pandemia e que devem render a gravação de um novo álbum. “A nossa ideia é gravar um disco em comemoração aos nossos 15 anos de trajetória, assim como fizemos quando completamos 10 anos e lançamos o nosso primeiro álbum autoral, Festa no Botequim”, relembra Roberto.

SERVIÇO: Grupo Botequim – Roda de Samba 15 anos | Sexta-feira (15), às 21h | Pátio da Igreja do Santo Antônio Além do Carmo | Ingresso: R$ 20, venda no Sympla