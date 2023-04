Grupo CCR oferece 2.200 vagas em cursos gratuitos para formar mulheres em TI

Estão abertas as inscrições para o programa Elas na Tech, que tem o objetivo de aumentar a participação feminina no setor de tecnologia. São 2.200 vagas para o curso gratuito e on-line, que vai formar mulheres para cargos de programação em TI. A iniciativa é fruto da parceria da Junior Achievement Brasil com o Grupo CCR, por meio do Instituto CCR. Para se inscrever, as interessadas devem acessar o site. As inscrições estarão abertas até 30 de abril. Os cursos acontecerão entre maio e outubro deste ano.

Mais de 70% dos cargos neste setor são ocupados por homens e esse é um dos mercados mais crescentes do Brasil, seguido de uma remuneração acima da média. Prova disso foram as mais de 5 mil inscritas no projeto que se iniciou em 2022, revelando o potencial e a ambição do público feminino para ingressar no segmento.

"Há uma enorme disparidade neste âmbito, talvez ainda maior do que em outros. Contudo, as mulheres têm uma escolaridade acima dos homens e, mesmo com esse diferencial, não são contratadas por empresas do ramo", explica Brenda Santos, Diretora de Operações da JA Brasil.

O curso oferece cinco horas de aula por semana e, além do conteúdo técnico, ajuda a desenvolver habilidades empreendedoras para que as alunas possam se posicionar no mercado tecnológico.

"O objetivo da CCR é desenvolver as mulheres, principalmente no universo da tecnologia. Com o Elas na Tech, queremos conciliar a diversidade e a inclusão, tudo isso conectado com o propósito de empregabilidade", destaca Renata Macedo, analista de Responsabilidade Social do Instituto CCR.

"Assim como oferecemos diversas oportunidades exclusivas para mulheres na área de manutenção, essas vagas são importantes para as mulheres em busca de oportunidades na área de Tecnologia da Informação, um foco com boas chances de desenvolvimento e crescimento pessoal", destaca Juliana Romão, gerente executiva de manutenção da CCR Metrô Bahia.