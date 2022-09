Grupo Corrupio resgata cultura brasileira no espetáculo Brincaderê

No espetáculo Brincaderê, o Grupo Corrupio passeia com sua sonoridade brincante pelo universo cultural brasileiro como um convite sempre refeito a brincar

com o outro, despertando a atenção e o encantamento. Através de cantigas, parlendas, lendas e historias, tradicionais da cultura da infância e da tradição oral

brasileira, e também de composições autorais criadas especialmente para esse espetáculo e dos objetos sonoros inusitados, o Corrupio mistura no seu Brincaderê música, brincadeira e diversão.

Como já é uma marca do Corrupio, o Brincaderê é bastante interativo, levando as crianças e os adultos a dialogicamente construírem com o grupo o tecido

musical e brincante do espetáculo. Neste sentido, o grupo aproveita o ensejo para convidar todos a fazerem brincadeiras de mão, percussão corporal, jogos de linguagem, cantar canções, entoar dizeres brincantes e dançar.

O Corrupio é formado por Mariana Caribé, cantora, instrumentista, idealizadora do grupo e pelos músicos Leonardo Mendes e Marcus Zanom. Todos

são compositores e brincantes ligados à nossa cultura popular. Em uma trajetória, como grupo voltado para a cultura da infância, defende uma comunicação

lúdico-musical intergeracional, em que crianças e adultos se reencontram num lugar essencialmente brincante, que faz desaparecer as barreiras etárias.

Serviço - Bincaderê, com Grupo Corrupio | sábado (1º), 16h, no Teatro Sesc Senac Pelourinho | Ingressos: R$ 10/ R$ 5