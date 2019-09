Grupo cubano se apresenta este fim de semana em Salvador

O Festival Latino-Americano Internacional de Teatro da Bahia - Filte, que começou na última segunda, segue segue movimentando a cena teatral da cidade, com apresentações de montagens brasileiras e internacionais este fim de semana.

Um dos destaques é o espetáculo Arrivals, com o grupo cubano El Ciervo Encantado, que pode ser visto sexta (27) e sábado (28), no Teatro Castro Alves. No espetáculo, o grupo dá continuidade à pesquisa sobre migração cubana, iniciada na montagem de 2017, Departures.

Em Arrivals o estudo parte da pergunta de qual elemento de identidade une as pessoas aos cubanos no retorno ao seu país, ignorando as profissões, idades, posição política e o motivo do retorno. Segundo o grupo, através desses dois espetáculos, eles propõem centrar toda a atenção em um tema de importância global, que é a crise migratória.

Teatro Lambe-Lambe comemora 30 anos (Foto: Divulgação)

No sábado, quem estiver no Centro Histórico vai poder comemorar junto com o Teatro Lambe-Lambe, os 30 anos da modalidade criada aqui na Bahia pelas artistas Denise Di Santos e Ismine Lima.

O Lambe-Lambe, que está presente na Filte com apresentações no começo de alguns espetáculos do festival, nesse dia vai estar presente no Largo do Terreiro de São Francisco, das 10h às 11h30, e das 16h às 18h, com uma série de apresentações. Até domingo, o Filte apresenta uma série de espetáculos, em diferentes teatros da cidade. Confira abaixo:

Espetáculos desta sexta (27)

Espetáculo Memória do Fogo (Coletivo Duo, BA)

Onde: Centro Cultural Barroquinha (19h)

Sinopse: Há sempre histórias antes da História. O percurso do mundo é feito de anterioridades. Em Memórias do Fogo, o trânsito da/pela América Latina atravessa espaços-tempos numa fábula não linear; a narrativa se emaranha nas tramas do poder para dele se distanciar e soar tantas vozes silenciadas.

Espetáculo Ovo (Grupo Argon, PR)

Onde: Sesc Senac Pelourinho (20h)

Sinopse: Uma viagem familiar em direção às raízes. Ovo conta a história de Édipo e Electra, irmãos que passaram a juventude no campo e se reencontram na cidade em um momento decisivo: a morte da mãe. Os personagens refletem sobre a fragilidade dos afetos diante de circunstâncias extremas como a passagem do tempo, o desaparecimento de quem se ama e a ausência de respostas para quase tudo o que realmente importa. A trama trágica - tão arcaica quanto atual - é apresentada de modo fragmentado, numa dramaturgia instigante e poética, que intercala monólogos interiores, narrações e quebras da ilusão teatral.

Retalhos (Grupo A Tribo - Arte e Sustentabilidade)

Onde: Casa de Cultural Jonas e Pilar (Buerarema) (19)

Sinopse: Alcançando a mais absoluta brasilidade, a comédia Retalhos costura histórias de amor baseada no texto “Torturas de um coração” (1951) de Ariano Suassuna e na música “O Xote da Meninas” (1953), de Luiz Gonzaga e Zé Dantas.

Que os Outros Sejam o Normal (Grupo ATeliê voadOR, BA)

Onde: Teatro Martim Gonçalves (17h)

Sinopse: No palco, corpos-máquina-de-guerra estabelecem um jogo rizomático entre o fictício e o real que coloca em dúvida as certezas, insufla a dúvida e fazem desorganizar, desaprender

Espetáculo Balada de um Palhaço (Grupo Cia teatro Gente, BA)

Onde: Ateliê do Passo - Espaço Psit Mota (Santo Antônio Além do Carmo, 21h30)

Sinopse: O drama que discute a ética profissional através da disputa de dois palhaços. Menelão (Ismael Marques Jr) está sempre disposto a ganhar dinheiro, enquanto Bobo Plin (Everton Machado), cansado de contar as mesmas piadas, traz à tona uma reflexão sobre o papel do artista.





Veja programação completa no site https://www.filte.com.br.