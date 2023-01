Grupo de 24 rodoviários é assaltado por homens armados em Salvador

Rodoviários que se deslocavam para iniciar o expediente de trabalho na madrugada desta terça-feira (10) foram assaltados por homens fortemente armados, em Salvador.

O ônibus onde estavam 24 profissionais foi interceptado pelos criminosos na região de Campinas de Pirajá, quando seguia para a garagem. Os homens invadiram o veículo e saquearam as vítimas.

Os criminosos portavam armas de alto calibre, como submetralhadoras, pistolas e armas de choque, de acordo com relato dos rodoviários. Eles roubaram mochilas e telefones celulares.

De acordo com Josivaldo Rodrigues, diretor do Sindicato dos Rodoviários, a Polícia Militar tem dado apoio aos rodoviários. Uma reunião entre representantes da categoria e o comando-geral da PM realizaram uma reunião no final do ano passado, sendo definido que as 'panhas' teriam escolta de uma viatura. Uma nova reunião deverá ocorrer nos próximos dias.

O caso foi registrado no Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (GERRC).

Nenhum suspeito foi preso até o momento.