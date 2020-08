Um perfil se intitula do grupo de hackers Anonymous vazou, nesta quarta-feira (26), dados que seriam da primeira dama da República, Michelle Bolsonaro. Foram divulgados números de telefone, endereços residenciais e dados de cartão de crédito.

O Palácio do Planalto ainda não se manifestou sobre as postagens do Anonymous. O mesmo grupo já havia divulgado ados pessoais de filhos do presidente, de ministros e do próprio Jair Bolsonaro. Na época, a Polícia Federal abriu investigação sobre o caso.