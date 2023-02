Grupo de mergulhadores retira cerca de 300 kg de lixo do mar, na Barra

Depois de toda a farra carnavalesca no Circuito Dodô ter rendido boas memórias e agradado até os mais exigentes dos foliões, o saldo negativo da festa pôde ser visto no fundo do mar, de onde cerca de 300 kg de lixo foi retirado por um grupo de mergulhadores na manhã desta quarta-feira (22), na Barra.

A ação, realizada por instrutores de mergulho do Mergulho Pirata em parceria com a Submerso Sup Dive, uma operadora de mergulho que atua em Salvador, atuou nas praias do Porto da Barra, Farol da Barra e Yatch Club. A iniciativa foi do mergulhador Ronaldo Batista, de 39 anos, que decidiu agir depois de tanta irresponsabilidade alheia.

“Fui motivado pela indignação de ver o nosso mar sempre cheio de lixo descartado de forma irresponsável, assim levando à morte de animais marinhos, corais degradando o ecossistema marinho”, pontuou.

Com cerca de 30 mergulhadores envolvidos, com cilindro e sem cilindro, o grupo foi dividido em equipes que se separaram para coletar a maior quantidade de lixo que descartado no mar e na areia dessas praias. Dentre todos os tipos de materiais coletados, o plástico teve maior número de retirada.

Mesmo sem combinação prévia com a Empresa de Limpeza Urbana (Limpurb), no fim da ação, que teve início às 8h da manhã e terminou por volta de 12h, os mergulhadores conseguiram contatar um dos funcionários, que os direcionou a um caminhão para retirada e destinação do lixo que foi encontrado.

“Foi uma experiência excelente, apesar de ter sido uma ação difícil e com muito esforço envolvido, foi gratificante saber que existem pessoas dispostas a contribuir com um meio ambiente melhor”, avaliou Gabriel Pontes, advogado que também participou da ação.