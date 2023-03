Grupo desfila com corpo de homem degolado em carrinho de mão

Uma cena chocou moradores da comunidade Nossa Senhora de Fátima, na Zona Norte de Manaus, na noite desta terça-feira (14). Um grupo de pelo menos oito pessoas foi visto transportando um corpo dentro de um carrinho de mão e o jogando no meio da rua. As informações são do portal A Crítica.

A vítima do crime estava degolada e com sinais de tortura pelo corpo. Os homens que estavam transportando o corpo ainda não foram identificados.

De acordo com o portal, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) vai instaurar inquérito para investigar o crime.