Grupo faz protesto e interdita Av. San Martim, em Salvador

Na tarde desta segunda-feira (27), um grupo de manifestantes ateou fogo em pneus para protestar pela criança de dois anos que foi baleada durante uma ação policial no último domingo (26), no bairro da Fazenda Grande do Retiro. O protesto ocorreu na Avenida San Martin, sentido Largo do Tanque, próximo a Fonte do Capim.

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o ato, que teve início às 16h30 chegou a deixar a via interditada nos dois sentidos. Houve congestionamento no local, mas o protesto foi concluído às 17h30 com a chegada da Polícia Militar (PM), Corpo de Bombeiros e Limpurb.

A PM foi procurada para confirmar a motivação da manifestação e emitir posicionamento sobre o ocorrido, mas não respondeu sobre o assunto. A pasta apenas informou que esteve no local, manteve contato com os manifestantes, que encerraram o protesto, e acionou o Corpo de Bombeiros para retirar os objetos que bloqueavam a via.