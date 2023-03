Grupo fica preso em cabine do Elevador Lacerda; veja vídeo

Baianos e turistas ficaram presos em uma das cabines do Elevador Lacerda nesta quarta-feira (1º), em Salvador. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra pessoas dentro do equipamento. Não há informações de quantas pessoas estavam na cabine no momento.

Segundo a Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob), um "pedregulho" foi o que impediu o fechamento completo da porta da cabine do primeiro andar do Elevador. Em razão do sistema de segurança, que impede que o equipamento funcione sem que as portas se fechem, ele ficou estacionado.

"Após a limpeza dos trilhos da porta, o equipamento voltou a operar normalmente", diz nota. De acordo com a Semob, a situação durou menos de 5 minutos.