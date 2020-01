Grupo Hermes e Renato ‘tenta’ fazer show pela primeira vez em Salvador

Desde agosto de 2016 que o grupo humorístico Hermes e Renato está rodando o Brasil com a peça teatral Uma Tentativa de Show. Finalmente, depois de mais de 70 apresentações, os artistas desembarcaram em Salvador para apresentar, nesta sexta-feira (31), o espetáculo.

O grupo promete uma peça recheada de esquetes de improvisos e interpretações dos personagens marcantes, como Boça, Joselito e Charlinho. “A gente até segue um roteiro, mas improvisamos bastante. Não de uma forma caricaturada, as vezes até debochamos do quanto os jogos de improviso são constrangedores. Por isso que dizemos que é uma tentativa de se fazer um show”, explicou Felipe Torres, integrante do grupo.

O programa Hermes e Renato comçeou na MTV e lá teve uma passagem consagrada entre os anos de 1999 e 2009. Na época, eles fizeram sucesso com paródias de programas de TV e clipes que caçoavam de estilos musicais, como o da música Metal Is The Law, da banda Massacration, que transcendeu a dramaturgia e começou a lançar CDs e fazer shows de verdade.

Outro clipe conhecido do grupo é o da música Pirá, Pirá, Pirô, da banda Coração de Melão, que faz uma sátira de grupos de axé, como Chiclete com Banana e Asa de Águia. “Será que nunca chamaram a gente para se apresentar em Salvador por causa disso?”, brincou Torres. Mesmo com os 21 anos de carreira, essa é a primeira vez que eles chegam a Salvador para a realização de um trabalho humorístico, mas eles já pensam em voltar: “Seria legal se as bandas de axé levassem a gente para fazer o nosso carnaval fanfarão na Bahia”.

Politicamente correto

Depois da MTV, o grupo ainda atuou na Record com outro nome e, desde 2015, se apresenta no canal fechado Fox Brasil. No período da TV aberta, o grupo relatou dificuldade para fazer os esquetes humorísticos com liberdade. “Hoje as pessoas tão um pouco mais ofendidas e é um direito delas. Talvez elas enxerguem e eu também enxergo que já houveram excessos. Existe a justiça pra isso”, disse Torres, que afirma ainda que o grupo já enfrentou processos judiciais pelo tipo de humor feito.

Mesmo assim, eles não se sentem incomodados e continuam o trabalho: “A gente tem uma postura ampla. Satirizamos tudo e enxergamos que o limite do humor é quando ele deixa de ter graça".

Além de Felipe Torres, o grupo Hermes e Renato é formado por Marco Antônio Alves, Adriano Pereira, Franco Fanti, Bruno Sutter e Mario Matias. Em Salvador, a peça ainda terá a participação do ator Jaime Gil da Costa, que fez sucesso com o grupo interpretando o personagem Gil Brother Away. “A gente já teve problemas com o Away no passado e, mesmo com tudo que aconteceu, ficou a amizade e admiração. Por isso ainda trabalhamos juntos”, disse Felipe Torres.

Serviço:

O quê: Hermes e Renato - Uma Tentativa de Show

Onde: Teatro ISBA (Av. Oceânica, 2717 - Ondina)

Quando: Nesta sexta-feira (31) às 19h e 21h.

Ingressos: R$ 100 (inteira) | R$ 50 (meia). Ingresso solidário: R$60,00 + 1kg de alimento não perecível.

*Com orientação do editor Roberto Midlej