Grupo jovem do Olodum faz show na estação Metrô Rodoviária

O projeto musical Olodum New Generation e o maestro Yacoce Simões promovem Concerto de Carnaval quinta-feira (9) , às 18h30, na Estação Rodoviária do metrô. Apresentando clássicos da Banda Olodum, que marcaram várias temporadas , o evento dá início à programação especial de Carnaval para os clientes do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas.

O concerto no metrô é fruto de uma parceria entre a CCR Metrô Bahia e a Escola Olodum, que tem como objetivo valorizar o potencial de crianças, adolescentes e jovens, por meio de linguagens que possibilitam a inclusão social e digital, trabalhando paralelamente a questão da cidadania étnico-cultural.

Formado por instrumentistas da Escola Olodum, o grupo percussivo reúne jovens talentos inspirados na força musical do samba reggae do bloco afro Olodum. Já Yacoce Simões é um instrumentista, arranjador e produtor musical de sólida carreira artística. Atualmente, está em turnê com os projetos Brazil Afro Symphonic (B.A.S.) e Retocando Gil e Caetano, com os músicos Armandinho Macêdo e Marco Lobo.

“Promover entretenimento aos nossos clientes, por meio da arte e da valorização da cultura local, é também a nossa missão. E ter como parceiro neste projeto a Escola Olodum para abrir as festividades de Carnaval é um grande privilégio”, ressalta Jocelyn Cárdenas, Gerente Comunicação, Ouvidoria e Responsabilidade Social da CCR Metrô Bahia.Mezanino da Estação de Metrô Rodoviária. Hoje, às 18h30. Gratuito.