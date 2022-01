Grupo Menos é Mais fará show em Salvador no mês de abril

O grupo Menos é Mais foi confirmado como primeira atração do Samba Piatã, que vai acontecer no dia 10 de abril em Salvador. Local, horários e outros artistas da grade ainda serão divulgados.

Junto desde 2016, o Menos é Mais ganhou ainda mais notoriedade durante o período da pandemia, com vídeos fazendo sucesso no Youtube. O grupo se apresentou pela primeira vez na capital baiana em 4 de dezembro, no Centro de Convenções, com ingressos esgotados. Eles voltam a Salvador com o show que mistura grandes clássicos do samba e do pagode.

Para os clientes que não puderem participar da festa e desejarem o reembolso do valor do ingresso, a organização do Samba Piatã informa que o processo de devolução dos valores ou estorno de crédito no cartão bancário será iniciado a partir do 2º semestre de 2022. Os ingressos adquiridos permanecem válidos para a nova data, sem a necessidade de troca. Para maiores informações, visite o site www.sambapiata.com.br ou entre em contato por meio do seguinte endereço eletrônico: contato@sambapiata.com.br