Grupo Odebrecht apresenta caso de transformação ética em evento aberto

A Odebrecht apresentará nesta segunda-feira (31), a partir das 19h, o caso de transformação ética do grupo. A apresentação será feita pela executiva líder de Compliance da holding, Olga Pontes, durante a 91ª Reunião da Comissão de Compliance da Faculdade Baiana de Direito (FBD).

O evento, aberto e gratuito, será realizado através da ferramenta Zoom (ID 982 804 3301), das 19h às 21h, e será mediado pelo professor, auditor e presidente da Comissão de Compliance da FBD, José Guimarães. A reunião também contará com palestra de Livia Giovanetti, responsável por Compliance na Hypera.

Durante o encontro, que tem o objetivo de divulgar boas práticas de programas de integridade, governança e riscos, o público conhecerá o Sistema de Conformidade do Grupo Odebrecht, implantado a partir de 2016 e que detalha como a companhia previne, detecta e remedia riscos e más condutas.

Para José Guimarães, a apresentação de Olga Pontes será importante para que a Comissão conheça, em detalhes, a revisão de postura cultural que o Grupo implementou nos últimos cinco anos.

“A Odebrecht é hoje um exemplo de implantação de programa de integridade, governança e riscos. Termos uma palestrante reconhecida nacional e internacionalmente, como é o caso de Olga Pontes, consolida um trabalho que iniciamos em nossa Comissão há pouco mais de quatro anos”, garante Guimarães.

Para a Chief Compliance Officer da Odebrecht S/A, Olga Pontes, é importante que a sociedade brasileira conheça todos os compromissos assumidos pelo Grupo a partir da jornada de transformação, iniciada em 2016.

“Nossa atuação está apoiada em modelo de governança que adota as melhoras práticas e assegura autonomia aos Negócios. Avançamos muito nos últimos anos e hoje temos um Sistema robusto e atuante”, garante Pontes.

O compromisso do Grupo Odebrecht com a ética, integridade e transparência é fortalecido e monitorado por meio do Sistema, implementado desde 2016 na holding e em todos os Negócios. Segundo o responsável por Comunicação e RI da Odebrecht S/A para o Nordeste, Marcelo Gentil, a virada de página liderada por Olga a partir de 2016, está fazendo com que o Grupo escreva novas linhas em sua história, mas sempre preservando sua excelência técnica e capacidade de entrega, atributos reconhecidos em todos os países que a empresa atuou.

“Estamos construindo novas conexões e, aos poucos, reconquistando a confiança de clientes, fornecedores, formadores de opinião, agentes públicos e das pessoas em geral. Os primeiros passos já foram dados e estamos seguindo em nossa trajetória de reconstrução empresarial”, revela Gentil.