Grupo Pasta em Casa abrirá restaurantes no Horto e em Alphaville       

Play Arquitetura assina projeto da Casa Chálabi do Horto Florestal (Foto: Divulgação)

A Play Arquitetura, escritório de Belo Horizonte, mas com atuação em todo o Brasil, será responsável pelo projeto da nova unidade da Casa Chálabi, marca do grupo Pasta em Casa, com sede no Rio Vermelho. O restaurante ficará no H Mall, no Horto Florestal, e terá cozinha líbano-mediterrânea.

O arquiteto Marcelo Alvarenga esteve em Salvador para visitar pessoalmente o espaço. A escolha do profissional se deu pela expertise dele também em projetos de restaurantes, como o do Oliq, na Serra da Mantiqueira, e pela sua trajetória, antes do Play, no escritório de Isay Weinfeld, em São Paulo. Além da Casa Chálabi no Horto, o grupo abrirá um Pasta em Casa em Alphaville ainda neste segundo semestre.





Festa em dois tempos

O arquiteto Sidney Quintela irá comemorar os 23 anos do seu escritório com coquetel para convidados no dia 22 de setembro, no endereço da Ladeira da Barra, em Salvador. Além disso, haverá outra comemoração, no dia 06 de outubro, na filial de Lisboa. “Em Salvador, nosso brinde será com a benção da Baía de Todos os Santos e em Lisboa, com a magia do Rio Tejo”, nos disse o profissional. O escritório de Sidney, o ‘Sidney Quintela Architecture + Urban Planning’, tem em seu portfólio mais de 1.500 projetos realizados, ultrapassando a marca de 45 milhões de metros quadrados de área projetada em países como Brasil, Portugal, Espanha, Suíça, Angola, Moçambique e Costa Rica.









Fernando Amorim (Foto: Divulgação)

Participação de peso

Participar de eventos locais que trazem informação de qualidade, movimentam o mercado baiano e contribuem para o desenvolvimento da cidade. É com este objetivo que a incorporadora Moura Dubeux patrocina, no próximo dia 9 de setembro, o evento empresarial do portal Alô Alô Bahia, importante veículo de comunicação do estado.

O site promove palestra do intelectual e historiador Leandro Karnal, que falará sobre “valores, ética e estratégias no espaço corporativo”. O evento, apenas para convidados, ocorre no Fera Palace Hotel, no Centro Histórico de Salvador. “Estamos desde 2009 na Bahia, com 20 empreendimentos lançados, e fazemos questão de apoiar projetos que agregam valor para a cidade, seja no lado social, esportivo ou da informação. Ter essa aproximação com os clientes e com pessoas do setor empresarial é sempre uma troca interessante. Fizemos questão de apoiar o Alô Alô Bahia, que traz um grande nome como Leandro Karnal a Salvador, porque temos certeza de que será uma roda de conversa de alto nível e de aprendizado”, afirma Fernando Amorim, diretor regional da Moura Dubeux.

A Paulo Darzé Galeria e a Fundação Pierre Verger participam, de hoje a domingo, da SP Arte-Rotas Brasileiras, na ARCA, estande A04, na Av. Manuel Bandeira 360, Vila Leopoldina, em São Paulo. E apresentam uma mostra de Pierre Verger, fotógrafo nascido em Paris, no dia 4 de novembro de 1902. Verger morreu em 1996, em Salvador, destino que escolheu para morar depois de correr o mundo fotografando diferentes culturas e povos.

Destaque empresarial

Quatro rótulos produzidos pela Vinícola UVVA em Mucugê, na Chapada Diamantina, se destacaram na primeira edição do Vinho Brasil, que aconteceu na última quinta-feira, no Congrats Hall, em Salvador. O público teve a oportunidade de conhecer o Cordel e o Microlote Chardonnay, ambos da safra 2019, premiados com medalhas de ouro no Brazil Wine Challenge. A vinícola também promoveu a degustação do Sauvignon Blanc e do Diamã. Realizado pela Sala de Vinhos, o evento reuniu 15 vinícolas brasileiras. A UVVA foi representada pelo diretor Fabiano Borré e pelo enólogo Marcelo Petroli.

Conexão Salvador

São Paulo vai se transformar em Salvador por um dia! A capital paulista foi o local escolhido para sediar a primeira edição do “Conexão Salvador”, evento assinado pelo famoso “Camarote Salvador” que levará aos paulistanos uma experiência inédita com a qualidade da Premium Entretenimento. A festa vai rolar no sábado (27), das 22h às 8h, no Hangar Campo de Marte, e terá o melhor da música eletrônica, axé e funk com nomes como Banda Eva, Kevin O Chris, Goldfish (África do Sul) e outras atrações.





Fotos raras de Verger estarão na SP Arte (Fundação Pierre Verger/Divulgação)

Fotos raras

Visita especial

Dando continuidade aos projetos de retomada da rota Salvador-Madri, o diretor da Air Europa para as Américas, Diego Garcíia, desembarca na capital baiana. Nesta quarta-feira, 24, ele cumprirá uma série de compromissos junto ao gerente-geral da Air Europa para o Brasil, Gonzalo Romero. A sua vinda faz parte das divulgações da volta das operações da companhia na cidade. A Air Europa receberá novos passageiros na Bahia a partir do dia 21 de dezembro, com voos previstos para decolagem às quartas e sextas-feiras.