Grupo Prerrogativas alerta sobres riscos da escalada de atos antidemocráticos

​O grupo Prerrogativas, formado por juristas, advogados, professores, pareceristas e ex-membros do Ministério Público, publicou uma nota para alertar aos riscos da escalada de atos ofensivos à democracia praticados pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e seus apoiadores.

"Não bastassem as reiteradas ameaças dirigidas por Bolsonaro ao STF, culminadas pela abusiva e irresponsável apresentação ao Senado de pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, surgem agora sinais de que o presidente da República está engajado em fomentar a sublevação de oficiais das polícias militares em favor de seus delírios golpistas", afirma o grupo.

Nesta segunda-feira (23), o governador do Estado de São Paulo, João Doria, afastou o coronel Aleksander Lacerda por indisciplina. O chefe do Comando de Policiamento do Interior-7 realizou uma série de publicações nas redes sociais convocando seguidores para a manifestação em apoio ao presidente no dia 7 de setembro em Brasília. Lacerda publicou, na última sexta (20) que “o caldo vai entornar” e que “liberdade não se ganha, se toma”.

O Prerrogativas diz que é "intolerável" que as forças policiais "sejam insufladas a tomar parte em manifestações contrárias à integridade das instituições de Estado".

Os juristas ainda apelam para que as pessoas reajam em defesa da democracia e que combatam o “golpismo corrosivo” que a ameaça.