Grupo que atacou banco em Periperi pode ser o mesmo que o de dois meses atrás

Os suspeitos que explodiram uma agência do Banco Santander em Periperi durante a madrugada desta quinta-feira (16) podem estar associados ao grupo que arrombou o mesmo local há dois meses, em janeiro. É no que acredita uma testemunha do ocorrido. Em anonimato, o homem, que mora próximo à Praça da Revolução, onde está localizada a agência bancária, disse ter visto a ação, que além de armamento pesado, incluiu ‘miguelitos’ — pregos retorcidos para furar pneus.

“Eu tinha marcado a segunda vaga pra atendimento ali na Caixa Econômica. Era por volta de 3h20. Aí, eu saí andando e ouvi o primeiro estrondo e diversos disparos de armas de fogo de grosso calibre”, contou o morador, que estima que a ação tenha durado 24 minutos, com quatro explosões e vários tiros em intervalos de oito minutos.

Segundo ele, havia 10 pessoas, que estavam divididas em dois carros. “Você via nitidamente um carro vermelho, aparentemente um Jeep, e a movimentação de caras com roupa preta”, detalhou a testemunha, que tinha acompanhado tudo de uma esquina a 300 metros de distância da agência.

Um dos veículos foi abandonado e encontrado a 1,5 quilômetro da praça, na Rua Engenheiro Agenor de Freitas, próximo à comunidade Guerreira Zeferina. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), “informações preliminares indicam que o grupo usou um carro de cor vermelha no ataque”.

O mesmo morador falou à reportagem, ainda, que os suspeitos fizeram algumas pessoas reféns. “O primeiro da fila [para atendimento na Caixa] ficou como refém. As meninas dos trailers de lanche que ficam abertos a madrugada toda ficaram de reféns, também”, relatou ele.

Conforme a Polícia Militar, equipes da 18ª Companhia Independente (CIPM) foram acionadas após uma denúncia. No local, os policiais conversaram com seguranças, que, ao contrário do que se ouviu no bairro, afirmaram que nada tinha sido levado da agência.

Uma equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi acionada, para realizar uma varredura no local, a fim de verificar se havia outros artefatos explosivos no imóvel. O policiamento foi intensificado em toda a região, e não há, até o momento, registro de prisões.

Segundo a SSP, equipes do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), responsável pela investigação do caso, estão na região, buscando indícios, ouvindo testemunhas e analisando imagens de câmeras de segurança. O órgão, no entanto, não respondeu se há relação entre os dois casos ocorridos neste ano.

A polícia alerta que mais informações sobre os autores podem ser enviadas, com total sigilo, ao Disque-denúncia da SSP, por meio do telefone 181. A ligação é gratuita.

Prejuízo e insegurança

O que se sabe de fato é que, além da destruição dos dois pavimentos da agência bancária, trailers e imóveis situados na Praça da Revolução foram atingidos pelos disparos. Um apartamento de um prédio vizinho ao banco chegou a ficar com os vidros quebrados. Um depósito de bebidas no térreo da edificação também sofreu consequências com o ato.

“Quebraram as janelas de cima e de baixo e cabo de internet. Uma porta partiu, e as garrafas de vidro que ficam no estoque quebraram também”, contou o vendedor Ruan Pablo dos Santos, de 22 anos. Ainda sem saber o valor estimado do prejuízo, ele fica com receio de que o episódio se repita novamente. “Como é pela segunda vez, já chega a preocupar a falta de segurança”, revelou Ruan Pablo.

Moradora das proximidades, a dona de casa Tânia Gonçalves, 59, acordou assustada com o barulho. “A gente acordou em pânico; todo mundo se tremendo”, contou ela, enquanto recorria às onomatopeias para tentar reproduzir os sons que tinha escutado.

A dona de casa, assim como outros residentes, acredita que a insegurança no bairro venha se intensificando há cerca de cinco anos. “Aqui em Periperi era bom demais. Agora, infelizmente, as facções estão dominando nossa cidade”, lamentou-se o auxiliar de produção Edmilson Damasceno, 47.

Uma mulher que teve sua loja atingida na última madrugada sugere, entretanto, que a mudança seja mais recente, há dois anos, e indica como fator responsável a chegada da agência bancária ao local.

“Depois que o Santander chegou [foi] que o bicho pegou”, queixou-se ela, com discrição, à reportagem. “É como você trazer um baú de ouro pra o seu bairro e deixar lá disponível. O ladrão vai atrás de onde tá o dinheiro”, comparou um trabalhador cujo trailer tinha sido baleado.

Procurado, o Banco Santander não deu retorno à reportagem até o momento desta publicação. Com os serviços na agência em Periperi suspensos, a agência mais próxima para quem mora no bairro é a localizada na Rua Barão de Cotegipe, na Calçada.

Prédio vizinho também foi atingido pelo ataque à agência bancária (Foto: Marcos Felipe Soares/CORREIO)

Sindicato cobra investimentos em segurança

Ao CORREIO o presidente do Sindicato dos Bancários da Bahia, Augusto Vasconcelos, informou que a entidade “tem se posicionado de maneira firme, cobrando das autoridades públicas e, também, dos bancos mais investimentos em segurança”. Vasconcelos disse, também, que foi apresentado um conjunto de propostas que poderiam inibir esse tipo de ocorrência, como a instalação de dispositivos que dilacerem as cédulas no momento de uma eventual explosão de caixa eletrônico.



O presidente do sindicato afirmou que vai intensificar a discussão do tema com a SSP e com a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban). “Vamos batalhar para que essa agência do Santander possa ser reformada e que volte a funcionar com mais dispositivos de segurança para atender a comunidade de Periperi e de todo o Subúrbio. Esperamos que as investigações avancem e os criminosos sejam identificados e presos”, concluiu o comunicado.