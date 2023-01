Grupo que fez 505 jogos na Mega da Virada só acertou dezenas em três: 'Importante é ter saúde'

Um grupo do Paraná gastou R$ 8,6 mil para fazer 505 apostas na Mega da Virada só acertou dezenas em três jogos. O bolão teve 296 participantes na cidade de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

A síndica Giselli Ramos da Silva, uma das organizadoras da aposta coletiva, brincou que em vez do grupo estar na frente da Caixa Econômica para resgatar o prêmio como gostariam, vão colocar "o uniforminho e ir para a empresa".

"Pessoal do grupo estava postando bastante foto, de zoeira, que já estava na praia gastando o dinheiro da mega... aí chegou a hora, teve o sorteio, e só acertamos três números em três jogos. Mas o importante é começar o ano com saúde", disse ao g1.

O sorteio da Mega da Virada foi realizado na noite de sábado (31). Cinco apostas ganharam o maior prêmio: R$ 541.969.966,29.

Segundo Anderson Luís de Oliveira, que também organizou, o grupo voltará a fazer super bolões no fim de 2023.

"Final do ano vamos estar tentando de novo. E o que importa é que todo mundo esteja com saúde, com paz, com amor e alegria”.