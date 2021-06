Grupo rouba celulares em Salvador na Avenida Sete de Setembro

Uma loja de eletrônicos localizada na Avenida Sete de Setembro foi arrombada e furtada na manhã de domingo (27). Quarenta aparelhos foram levados por suspeitos que a Polícia Militar apresentou na Central de Flagrantes como um homem de 27 anos e uma mulher de 40. Ninguém foi preso.

A Polícia Militar do 18º BPM foi acionada logo após receberem informações sobre a loja arrombada. Após rondas na região, as guarnições constataram que os arrombadores já tinham fugido do local.

O proprietário do espaço compareceu ao local acompanhado de um segurança e, em seguida, deslocou-se para registrar o boletim de ocorrência na delegacia. De acordo com a Polícia Civil, contra o suspeito, havia em aberto um mandado de prisão temporária, deferido em fevereiro, por roubo qualificado. Foram expedidas as guias para exame de lesão corporal.