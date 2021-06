Grupo Samba Santo Amaro apresenta projeto virtual de samba junino

Idealizado pelo músico e compositor Nem Cardoso desde 2008, o grupo Samba Santo Amaro, do Engenho Velho da Federação, apresenta nesta quarta (23) e nos dias 2 e 31 de julho, de forma virtual no canal do Youtube do grupo, o projeto Samba Santo Amaro Fortalecendo e Protagonizando o Samba Junino.

O projeto contempla uma apresentação musical, uma oficina rítmica e a exibição do documentário O Samba Junino em Salvador e Os Vários Berços que o Ninaram, que relatará as histórias do samba junino, as suas origens, características e os novos desafios que se apresentam para o movimento, com um capítulo em destaque para o bairro do Engenho Velho da Federação.

O objetivo é fortalecer o resgate e a preservação da cultura através do movimento do samba junino em Salvador, dando visibilidade, ressaltando sua identidade étnico cultural, a necessidade da inovação e as suas fontes diversas de criação. A oficina rítmica virtual, com o público chave crianças e jovens, tem a finalidade de formar novos músicos, usando plataformas on-line através de vídeo aulas.

Nem Cardoso, líder do Samba Santo Amaro, vem acompanhado dos músicos: Queinho Pinto, Tiago Nunes, Flavio e Lídio Alves e Rafael Lobo (menores que já passaram pela oficina rítmica do grupo).