Grupo saqueia loja de eletrônicos na Cracolândia e esconde produtos em bueiros

Uma loja de eletrônicos foi saqueada na manhã de domingo, 23, n zona central de São Paulo, na região conhecida como 'Cracolândia'. Alguns aparelhos foram escondidos em bueiros nos arredores do estabelecimento.

A equipe da Inspetoria de Operações Especiais – IOPE, da Guarda Civil Metropolitana, avistou um homem tentando esconder em um bueiro algo enrolado em um cobertor. A atitude despertou a atenção dos agentes, que abordaram o indivíduo. Ao vistoriarem o conteúdo, os Guardas Civis viram que se tratava de monitores e CPU’s de computadores.

Durante a entrevista, a equipe tomou conhecimento do saque realizado. Intensificando as diligências nas imediações da Rua dos Andradas, os agentes conseguiram encontrar diversos produtos do estabelecimento furtado escondidos dentro de bueiros, além de outro suspeito que tentou passar pela triagem das equipes com objetos furtados da loja enrolado em cobertores e pertences pessoais.

Diante dos fatos, os dois indivíduos foram conduzidos ao 2º DP para apreciação da autoridade de plantão que adotou as medidas de polícia Judiciária, mantendo os dois presos pelo crime de furto qualificado.

O proprietário do estabelecimento compareceu no local, identificando os produtos furtados e agradecendo a Guarda Civil Metropolitana pelo profissionalismo da ação.

Foram recuperados e restituídos ao dono da loja 33 CPU’s, 13 monitores e 02 teclados.