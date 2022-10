Grupo Tapetes Contadores de Histórias estreia temporada na Caixa Cultural neste sábado (8)

O grupo Tapetes Contadores de Histórias e sua peculiar arte de contar histórias estreia temporada na CAIXA Cultural Salvador neste sábado (8), celebrando o mês das crianças e também os seus 24 anos de trajetória. Até o dia 30 de outubro, serão 18 apresentações gratuitas recheadas de contos de várias partes do mundo e literatura infanto-juvenil mundial, sempre aos sábados e domingos, às 11h e às 15h. No Dia das Crianças, também haverá programação, com sessões também às 11h e às 15h. Os interessados devem fazer agendamento prévio pelo site www.gentearteirasa.com.br. Será exigido comprovante vacinal.

A cada dia, serão histórias diferentes, com uma programação voltada para toda a família, sobretudo o público infanto-juvenil. O grupo apresentará uma mostra de todo o seu repertório de histórias, materializado em um acervo de 120 obras têxteis como tapetes, maquetes, paineis, malas, aventais, ilustrações de livros, bordados, livros e bonecos de pano que servem de cenários para narrativas tradicionais do mundo inteiro, além de contos de renomados autores nacionais como Ana Maria Machado, Carlos Drummond de Andrade, Graciliano Ramos, Ricardo Azevedo, dentre outros.

“Um dos contos que vamos apresentar é Nuá, uma lenda tremembé, povo indígena originário que se situa no litoral do Ceará. É um mito diluviano que conta como esses brasileiros originários se safaram de uma grande chuva lá no início do mundo. Para essa contação, utilizo luz por trás de pranchas com bordados furados que vão formando imagens de seres vivos diversos, como a onça, a águia, a anta, a carnaúba e o próprio pajé do povo Tremembé, que se chama Nuá”, adianta Warley Goulart, diretor do grupo e também o responsável por muitas das costuras.

Serviço - Tapetes Contadores na CAIXA Cultural Salvador | sábados e domingos, de 8 a 30/10, em sessões às 11h e 15h | Gratuito, mediante agendamento prévio pelo site www.gentearteirasa.com.br.