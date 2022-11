Grupos A e B definem classificação às oitavas nesta terça-feira

A terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo 2022 começa a ser disputada nesta terça-feira (29), quando serão definidas as seleções integrantes dos Grupos A e B que avançam às oitavas de final do torneio. Apenas a anfitriã Catar foi eliminada precocemente. As outras sete que integram as chaves têm chance de garantir o passaporte para a etapa mata-mata do Mundial. Confira a seguir a agenda deste 10º dia do Mundial do Catar.

Holanda x Catar

A Holanda vem de vitória contra o Senegal por 2x0 e empate com o Equador em 1x1. A equipe comandada por Louis van Gaal ainda não mostrou para que veio, apesar de ter bons nomes como o zagueiro Van Dijk, do Liverpool, o zagueiro Aké do Manchester City e o volante Frenkie de Jong, do Barcelona. Válido pelo Grupo A, o jogo contra o já eliminado Catar será disputado no estádio Al Bayt, às 12h, com transmissão da Globo, SporTv e Globoplay. Mesmo ainda devendo, o empate é o suficiente para a Holanda se classificar às oitavas de final do Mundial.

Equador x Senegal

O Equador venceu o Catar por 2x0 na estreia e empatou com a Holanda no jogo seguinte. Um empate com Senegal nesta terça-feira, às 12h, no estádio Internacional Khalifa será o suficiente para garantir vaga na próxima fase da Copa do Mundo. Senegal está na terceira colocação do Grupo A, mas depende apenas das próprias forças para se classificar. Após perder por 2x0 para a Holanda e vencer o Catar por 3x1, a equipe africana precisa vencer o Equador para avançar no torneio. O confronto será transmitido pela Globo, SporTv e Globoplay.

Irã x Estados Unidos

Depois de ser goleado pela Inglaterra por 6x2 na estreia, o Irã se reabilitou e venceu o País de Gales por 2x0 na segunda rodada. Na segunda colocação do Grupo B, o país árabe só depende das próprias forças para se classificar às oitavas de final. Se vencer o duelo contra os Estados Unidos, às 16h, no estádio Al Thumama, vai disputar a fase mata-mata do Mundial do Catar. Se empatar, também pode avançar, mas vai precisar que o País de Gales não vença a Inglaterra no outro jogo da chave. Já os Estados Unidos empatou os dois jogos que fez até aqui: 1x1 com País de Gales e 0x0 com a Inglaterra. Agora, só o triunfo faz com que ele siga na Copa.

País de Gales x Inglaterra

Após golear o Irã por 6x2 e empatar sem gols com os Estados Unidos, a Inglaterra joga contra o País de Gales, às 16h, no estádio Ahmad Bin Ali, pela vaga nas oitavas de final. O time inglês lidera o Grupo B e precisa apenas de um empate para avançar. Já ao País de Gales, só a vitória interessa. A seleção do craque Gareth Bale empatou em 1x1 na estreia com os Estados Unidos e perdeu para o Irã por 2x0 na segunda partida. Nesta terça, precisa não apenas vencer, mas torcer por empate na outra partida da chave, entre Irã e Estados Unidos. Para não depender do outro resultado, o País de Gales precisa vencer a Inglaterra por goleada. Assim empataria em número de pontos e superaria o saldo de gols inglês. A partida será transmitida pela Globo, SporTv e Globoplay.