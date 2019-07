Grupos indígenas se apresentam no Projeto Sonora Brasil

Do povo Karitiana no Norte do Brasil ao povo Mbyá- Guarani no Sul, os cantos que marcam o dia a dia indígena nunca foi algo comercial. A música sempre foi usada pelos índios, há séculos, para marcar diferentes celebrações.

É esta música que ganha destaque na edição 2019 do Projeto Sonora Brasil, que reúne grupos indígenas de várias regiões do país. Com o tema A Música dos Povos Originários do Brasil, o projeto realizado pelo Sesc entra na 22° edição, sagrando-se como uma das maiores iniciativas de circulação musical no país.

Durante quatro dias, os grupos Teko Guarani (RS), Nóg gã (RS), Dzubucuá (AL), Memória Fulni-ô (PE), Opok Pyhokop (RO), Wagôh Pakob (RO) e Wiyae - criado a partir do projeto com músicos de diferentes lugares-, se apresentam em Salvador, dando ao público a oportunidade de conhecer um pouco da diversidade presente nos ritos e festejos indígenas.

O grupo Teko Guarani, do Rio Grande do Sul, integra a programação do Projeto Sonora Brasil (Foto: Xadalu/divulgação)

A curadoria é formada por profissionais do Sesc de todo o país que votam o tema de cada biênio. Povos Originários do Brasil foi o tema escolhido unanimemente em 2018. “Assim que os temas surgiram os técnicos entenderam que era um tema extremamente relevante no momento para o país”, explica Tiago Portella da equipe de música do Sonora.

Para a Coordenadora Regional do Sonora, Carol Moura, é um privilégio poder ser a ponte entre os grupos e os grandes centros urbanos. "Eu me sinto muito feliz e privilegiada por poder estar trabalhando com música e o Sonora especial com os povos originários, porque é conhecer a nossa cultura com os povos que estão aqui e fazem parte da gente".





PROGRAMAÇÃO

Quarta, dia 24 - Grupo Dzubucuá, do Povo Kariri-Xocó (AL) e Grupo Memória Fulni-Ô, do Povo Fulni-Ô (PE)

Quinta, dia 25 - Grupo Wagôh Pakob, do Povo Paiter Surui (RO) e Grupo Byjyyty Osop Aky, do Povo Karitiana (RO)

Sexta, dia 26 - Grupo Teko Guarani, do Povo Mbyá-Guarani (RS) e Grupo Nóg Gã, do Povo Kaingang (RS)

Sábado, dia 27 - Grupo WiYae

Onde: teatro Sesc-Senac Pelourinho

Ingressos: R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia) e R$ 16 (Cartão Sesc)

*Com orientação da editora Ana Cristina Pereira