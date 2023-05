GSH Banco de Sangue de Salvador promove campanha de dia das mães

Em homenagem ao Dia das Mães, o GSH Banco de Sangue de Salvador lançou uma campanha de incentivo à doação na data especial. Sob o mote “seja o sorriso de alguém e da sua mãe também. Salve vidas e a deixe orgulhosa”, a ação reforça a possibilidade de salvar até quatro vidas através da doação de sangue.

As doações podem ser feitas na sede do GSH Banco de Sangue de Salvador, na Avenida São Rafael, das 7h às 18h, em qualquer dia da semana. Para doar, basta comparecer à unidade ou agendar previamente.

De acordo com Érica Santana, líder de captação do Banco de Sangue, os estoques estão 60% abaixo do ideal atualmente, o que configura um estado crítico que pode comprometer o equilíbrio no abastecimento às demandas dos hospitais.

“Estamos nos recuperando de um período com vários feriados prolongados seguidos que impactaram na queda dos nossos estoques, o que afastou os doadores temporariamente”, explica Érica Santana, líder de captação do Banco de Sangue.

Os tipos O e A positivos e negativos são os que estão mais em falta. Considerado universal, o tipo O- pode ser transfundido em qualquer pessoa em casos de extrema urgência, quando não há tempo para exames que comprovem qual o tipo de sangue do paciente.

Para doar, é preciso atender a alguns requisitos básicos. São eles:



• Apresentar um documento oficial com foto (RG, CNH etc.) em bom estado de conservação;

• Ter idade entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação seja realizada até os 60 anos (menores de idade precisam de autorização e presença dos pais no momento da doação);

• Estar em boas condições de saúde;

• Pesar no mínimo 50 kg;

• Não ter feito uso de bebida alcoólica nas últimas 12 horas;

• Após o almoço ou ingestão de alimentos gordurosos, aguardar 3 horas.

• Não é necessário estar em jejum;

• Se fez tatuagem e/ou piercing, aguardar 12 meses. Caso o piercing seja na região genital ou na língua, a doação só pode ser feita 12 meses após a retirada.

• Se passou por endoscopia ou procedimento endoscópico, aguardar 6 meses;

• Não ter tido gripe ou resfriado nos últimos 7 dias;

• Não ter tido Sífilis ou Doença de Chagas e não ter AIDS;

• Não ter diabetes em uso de insulina;

Além disso, é preciso ter atenção aos critérios específicos para o coronavírus:

• Pessoas com diagnóstico ou suspeita de Covid devem aguardar 10 dias após completa recuperação e sem o uso de medicamentos;

• Pessoas com teste positivo para Covid sem sintomas devem aguardar 10 dias após a data da coleta do exame;

• Em caso de contato com paciente positivo ou com suspeita de COVID-19 e/ou se realizou isolamento voluntário ou por orientação médica, é necessário aguardar 10 dias após o último contato/término do isolamento;

• Aguardar 48h caso tenha tomado a vacina Coronavac/Sinovac e 7 dias caso tenha tomado a Astrazeneca, Pfizer ou Janssen.