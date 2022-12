GSp Gastrobar movimenta setor de bares e restaurantes no Recôncavo Baiano

Na próxima segunda-feira (5), às 19h, o GSp Gastrobar será palco do encerramento da 5ª edição do Festival Gastronômico Sabores de SAJ. Na oportunidade, serão apresentados os resultados do evento que movimentou a cena gastronômica no município, em evento voltado para empreendedores participantes, patrocinadores e realizadores.

Esta edição do festival trouxe como tema “Histórias de Sucesso da nossa Cozinha”, apresentando pratos carro-chefe dos estabelecimentos com um menu repleto de iguarias locais no caminho de valorização das identidades e potencialidades do município. O público pôde degustar desde pratos com carnes vermelhas, peixes e camarão, até deliciosos quitutes e sobremesas, salgados e sanduíches.

O evento teve início no dia 3 de novembro e contou com apresentações culturais, além da cozinha kids – novidade desta edição. Ao todo, 38 pratos puderam ser experimentados em bares e restaurantes espalhados pela cidade entre as categorias: Prato Principal, Comida de Boteco, Lanches e Doces e Sobremesas.

O 5º Festival Gastronômico Sabores de SAJ é uma realização conjunta do Sebrae, prefeitura municipal de Santo Antônio de Jesus, Sindibarh, Senac, Abrasel e Sincomsaj, e conta com patrocínio do Banco Sicoob, Vertrau, Pepsi Black e Gráfica Exemplar.

Serviço

O que: encerramento 5º Festival Gastronômico Sabores de SAJ

Quando: 5/12 às 19h

Onde: GPS Gastrobar (praça Renato Machado, Santo Antônio de Jesus/BA)

Quanto: gratuito para convidados com nome na lista