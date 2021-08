Guarabyra desiste de cantar com Sérgio Reis por divergência política

O músico Gutemberg Guarabyra, famoso por integrar a dupla Sá e Guarabyra, ao lado de Luiz Carlos Sá, desistiu da participação que faria no próximo disco de Sérgio Reis. Ele informou a decisão no Twitter, depois da divulgação de um áudio em que Reis afirma que caminhoneiros parariam o país em setembro até que o Senado afastasse os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) de seus cargos.

“De Sérgio Reis, sempre tive enorme admiração pelo trabalho, bom gosto, extrema musicalidade”, escreveu Guarabyra na rede social. “No disco dele que irá sair, inclusive participaria em uma faixa, gravação dele de Sobradinho. Mas me considero incompatível com seu posicionamento atual e infelizmente declino o convite.”

No áudio, uma conversa com um amigo que veio a público no fim de semana, Reis disse que “se em 30 dias não tirarem os caras nós vamos invadir, quebrar tudo e tirar os caras na marra. Pronto. É assim que vai ser. E a coisa tá séria”. Ele também relatou uma reunião que teve com o próprio presidente Jair Bolsonaro e com militares “do Exército, da Marinha e da Aeronáutica”, em que informou o que faria.

Guarabyra ainda ironizou Reis em outro tuíte. “Agenda: depois de salvar o país em setembro, em outubro Sérgio Reis será enviado ao Haiti. Resolvidas as coisas por lá, deverá seguir em novembro para o Afeganistão, caso a OTAN não tenha se mexido para estabilizar o país até lá.”

Segundo a coluna Mônica Bergamo, Reis está deprimido e passando mal, com uma crise de diabetes, após a repercussão do áudio. “Ele está muito triste e depressivo porque foi mal interpretado. Ele quer apenas ajudar a população. Está magoado demais”, disse a mulher dele, Ângela Bavini.

Guarabyra participaria do próximo disco do cantor sertanejo de “Panela Velha” e “Pinga Ni Mim”. O álbum foi anunciado no começo do ano por Reis, e deve ter participações de gente como Paula Fernandes, Guilherme Arantes, Maria Rita e Zé Ramalho, cantando clássicos da música brasileira.