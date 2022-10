Guarani tem pelo menos três desfalques para enfrentar o Bahia

Adversário do Bahia no jogo que pode garantir o acesso do tricolor à primeira divisão, nesta sexta-feira (28), às 19h, na Fonte Nova, o Guarani chegará a Salvador desfalcado. Livre do risco de rebaixamento, o Bugre perdeu três peças por suspensão.

Na Fonte Nova, o técnico Mozart não contará com o lateral direito Lucas Ramon e os volantes Richard Ríos e Eduardo Person. Os três levaram o terceiro cartão amarelo na vitória por 1x0 sobre o Cruzeiro.

Do trio, Lucas Ramon e Richard Ríos são titulares. Eduardo Person, apesar de reserva, é figura constante durante as partidas. Com a ausência deles, o caminho está aberto para que jogadores menos utilizados ganhem chance.

Na lateral direita, Diogo Mateus, reserva imediato, está machucado. Ludke, que fez apenas quatro jogos na Série B, é o único jogador de origem disponível no setor. Já no meio-campo, Leandro Vilela deve ficar com uma das vagas, enquanto Madison e Índio disputam a outra.

O Guarani tem o retorno do atacante Bruno José, que não enfrentou o Cruzeiro por pertencer ao time mineiro. O técnico Mozart aguarda ainda pelo volante Rodrigo Andrade e o atacante Nicolas Careca, que estão em recuperação no departamento médico.

A partida entre Bahia e Guarani será a última do tricolor na Fonte Nova em 2022. Com 58 pontos, o Esquadrão precisa de um triunfo para subir sem depender de outros resultados. O Guarani tem 47 e é o atual 11º colocado da Série B.