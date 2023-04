Guarda Civil intensifica patrulhamento em escolas municipais de Salvador

A Guarda Civil Municipal de Salvador (GCM) intensificou o reforço do patrulhamento nas escolas municipais da capital baiana. As equipes realizam rondas diárias, acompanhando a movimentação de estudantes, professores e funcionários e desenvolvendo ações educativas. Cerca de 60 escolas foram mapeadas e são alvos do patrulhamento constante.



A medida ocorre após determinação do prefeito Bruno Reis, que, nesta quinta-feira (13), anunciou uma série de ações de segurança para as escolas municipais. Entre elas está o início de uma ronda da Guarda Municipal nas unidades de ensino da cidade, visando garantir a proteção de estudantes e profissionais da Educação.



Nesta sexta-feira (14), algumas das unidades de ensino que receberam a ação foram as escolas municipais Julieta Viana e Oswaldo Cruz, situadas na Avenida Barros Reis e Rua Professor Francisco de Menezes, respectivamente. Durante a ação, os profissionais se apresentaram para os alunos, conversaram com professores e explicaram a importância do trabalho da Guarda Civil no ambiente escolar e da aproximação com as comunidades.



Para a diretora da Escola Municipal Julieta Viana, Gilmara Santana, com as rondas ocorrendo de forma rotineira, a comunidade escolar vai transformar a forma de encarar o trabalho do grupamento. “As crianças e os pais começam a ter um outro olhar sobre o trabalho da ronda, porque quando a Guarda Civil vem de forma preventiva as crianças começam a observar que eles não vieram porque há um problema, mas sim para evitar que tenha. Esse novo olhar para a comunidade vai ser bacana", reforçou. A escola atende 388 alunos até o 5º ano do Ensino Fundamental I.



O trabalho da GCM na Escola Oswaldo Cruz também foi produtivo. O vice-diretor do turno matutino, Rodrigo Serpa, destacou que a escola está informando aos pais e familiares sobre as rondas para que eles se tranquilizem ao enviar os filhos para estudar.



“Tanto neste momento quanto em todos os outros é importante ter essa parceria com a Guarda Civil para trazer a sensação de segurança para os estudantes e trabalhadores da Educação. O primeiro ponto para termos uma boa educação e evolução do aprendizado dos alunos é ter um ambiente bom e seguro para eles”, afirmou. No local são beneficiadas pouco mais de 400 crianças, do grupo 4 ao 5º ano.



Operação

O coordenador de Operações Patrimoniais da Guarda Civil, Jackson Santos, explicou que o trabalho da GCM será executado de forma que as escolas possam estabelecer parcerias com o grupamento. Segundo ele, a Guarda Civil estará presente nas escolas para garantir que os estudantes, professores e trabalhadores se sintam seguros.



“Vamos executar rondas em todas as escolas e a ideia é sempre abranger o maior número de unidades possível, principalmente nas em que estiverem ocorrendo algum tipo de ameaça. Podemos dar dicas de segurança, e a Guarda tem muito a oferecer nesse sentido, principalmente através do nosso Núcleo de Prevenção”, detalhou.



A Central de Operações da GCM pode ser acionada através do número (71) 3202-5312 e ainda por meio do WhatsApp (71) 99623-4955.